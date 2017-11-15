Клименко назвал идентификацию по SIM-карте удобным и безопасным решением

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Идентификация личности россиян по SIM-карте, в частности, для получения банковских услуг будет удобным и безопасным решением, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко.Известия".
"Раз уж все равно у большинства граждан на руках смартфоны и симки, то логично использовать эту возможность там, где удобно, и простота авторизации будет адекватна безопасности. Ну вот, к примеру, необходимо подписать договор с компанией — поставщиком электричества в дом на изменение ночного тарифа для стиральной машинки. Наверное, можно придумать, когда в этой ситуации понадобится усиленная ЭЦП (электронная цифровая подпись), но если не рассматривать фантастические случаи, то ситуация массовая, безопасная и удобная для разработчиков приложений", — сказал Клименко РИА Новости.
"Паспорт, конечно же, симка не заменит, но как удобный способ авторизации мне кажется хорошим решением", — подчеркнул он.