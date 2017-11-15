РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. РЖД запускают первые пассажирские поезда по железнодорожной дороге в обход Украины.
Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября заявил, что компания запустит пассажирские поезда в два этапа. В частности, сначала туда переключат те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.
По его словам, всего по "старому" участку курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, у трети из которых не было остановок на старой линии.
Первые пассажирские
Первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.
Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские составы дальнего следования.
Новая линия
Стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого поезда, следующие на российский юг, шли по территории Украины.
Генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян говорил РИА Новости, что запуск железнодорожного движения в обход Украины придаст стабильности перевозкам пассажиров и грузов, а также снизит экономические и технологические риски для России.