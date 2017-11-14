В Совфеде призвали к защите российского образования от влияния Запада

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Совет Федерации (СФ) обращает внимание на необходимость защиты российской образовательной системы от деструктивного влияния Запада, сообщил депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на пресс-конференции, ссылаясь на доклад временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Он (доклад) обращает внимание на необходимость защиты нашей образовательной системы от целенаправленного воздействия Запада в целях трансформации этой системы", — заявил Новиков.

Он отметил, что министерство образования и науки РФ во главе с Ольгой Васильевой понимает эту проблему, однако, по мнению КПРФ, в решении этой проблемы нужно действовать более энергично.

Ранее комиссия Совета Федерации подготовила предварительный доклад о необходимости противодействия внешнему вмешательству в дела РФ. Наряду с предложениями по защите государственного суверенитета и избирательного процесса, парламентарии рекомендовали законодателям и ведомствам разработать ответные меры зеркального характера на дискриминацию американских властей в отношении российских СМИ.