США боятся успеха RT, считают в Совфеде

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Требование минюста США к RT Америка зарегистрироваться в качестве иностранного агента свидетельствует о том, что телеканал имеет успех у зрителей, и американские власти опасаются этого, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Это, конечно, безобразие, они боятся российский телеканал, боятся других точек зрения, которые не совпадают с официальной позицией США", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что раз американские власти не хотят предоставить RT Америка полноценные условия для работы, "значит аудитория у телеканала достаточно мощная". В связи с этим парламентарий напомнил практику 50-х годов, когда страны-оппоненты пытались глушить информационные источники друг друга.

"Американская сказка о демократии превратилась в пшик", — подчеркнул он.

Законодатель полагает, что для американских СМИ, работающих в России и вынужденных также размещать на экране значок иноагента, — "это будет весьма болезненно".

Ранее минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главред RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским". В понедельник Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США.

RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.