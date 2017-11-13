Глава Петербурга предложил наказывать подростков за покупку алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Георгий Полтавченко в понедельник предложил построить в Петербурге вытрезвитель, чтобы не помещать пьяных в общие больницы, и ввести административную ответственность для подростков с 16 лет за покупку алкоголя.

В понедельник в Смольном состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти Петербурга "О полноте и эффективности принимаемых уполномоченными органами Санкт-Петербурга мер по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и профилактике его потребления, в том числе несовершеннолетними". Правительство города утвердило программу по снижению уровня потребления алкоголя в Петербурге до 2020 года. По словам Полтавченко, по итогам 10 месяцев 2017 года число зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 3%. Однако число правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 6%. На сегодня каждое восьмое из раскрытых преступлений совершено пьяными, отметил градоначальник.

"Для повышения результативности наших действий необходимо внести изменения в федеральный закон в части наделения субъектов Федерации полномочиями по ограничению продажи алкогольной продукции, введению административной ответственности несовершеннолетних в этой сфере с 16 лет", — сказал Полтавченко.

В ходе совещаний был заслушан доклад зампрокурора Петербурга Виктора Мельника. Согласно докладу, прокуратура города отмечает крайне низкое число привлечённых к ответственности за нелегальный оборот алкоголя. Прокуратура предложила провести служебные проверки и оценить действия сотрудников районных управлений МВД на наличие волокиты и халатности. Зампрокурора посетовал на неграмотное составление документов, которое не позволяет лишать торговцев контрафактным алкоголем лицензий и расторгать с ними договоры на аренду земельных участков.

Полтавченко в этой связи поставил задачу председателю комитета имущественных отношений вице-губернатору Михаилу Мокрецову разработать типовой документ, который позволит расторгать договоры с нарушителями "в течение суток". Губернатор не поддержал тезис о необходимости выделения денег на создание в городе дополнительных пунктов освидетельствования на алкогольное опьянение. По мнению Полтавченко, такие пункты можно оборудовать в районных травмпунктах.

Кроме того, губернатор заявил, что не видит ничего хорошего в том, чтобы "распихивать по больницам" нетрезвых граждан. Градоначальник напомнил случай в Покровской больнице, где 4 января 2013 года по вине нетрезвой пациентки произошёл пожар, в котором погибли три человека. "Я думаю, что проще и лучше не эти отделения до 15 декабря где-нибудь открывать, тем самым создавая проблемы для нормальных людей, а отработать четкий правовой механизм, который бы позволил нам создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдём", — отметил Полтавченко.