Уральский исследователь заявил об обнаружении могилы прадеда Киркорова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Управляющий "Комплексом царских могил "Мемориал Романовых" Илья Коровин заявил РИА Новости, что нашел в Свердловской области могилу умершего в 1940 году родственника популярного певца Филиппа Киркорова, которого звали Виктор Манион.

"Искали другое захоронение. Наткнулись совершенно случайно. Проверили по родословной, по интернет-ресурсам – родство налицо", — рассказал Коровин РИА Новости, уточнив, что похороненного звали Виктор Альфонсович Манион. Он был артистом цирка из известной цирковой династии. Давность захоронения – 77 лет, могила датирована 1940 годом. Она находится в запущенном состоянии, табличка полузатерта, за могилой никто не ухаживал, добавил собеседник агентства.

"У отца Альфонса Люсевича Маниона родилось несколько детей – и сыновья, и дочери. В частности, родились Виктор и Михаил. Михаил женился, на дочери Михаила Маниона, в свою очередь, женился Бедрос Филиппович. И от их союза получился Филипп", — рассказал исследователь о родословной Киркорова.

"Секрет – как он здесь очутился, в Екатеринбурге", — добавил Коровин. Информацию о том, где именно находится могила брата деда Киркорова, он не разглашает до приезда самого певца. "Я ему хочу показать в том виде, в каком она есть", — уточнил Коровин.

Он рассказал, что могила была найдена в конце лета. С тех пор он писал письма Филиппу Киркорову, пытался отправлять письма через его директора, писал также отцу певца Бедросу Киркорову. Однако ответ так и не получил. Коровин добавил, что единственный ответ, который у него сейчас есть — это реплика Филиппа Киркорова в ответ на вопрос журналистов. Киркоров тогда заявил, что, когда будет в Екатеринбурге, посетит могилу прапрадеда.

"Пока информации от них (Киркорова и его родных) не было никакой. Но раз он (Филипп Киркоров) подтвердил (журналистам), то, значит, все сходится, все подтверждается", — отметил исследователь.