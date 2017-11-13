Уральский исследователь заявил об обнаружении могилы прадеда Киркорова

14:4113.11.2017
(обновлено: 14:43 13.11.2017)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Управляющий "Комплексом царских могил "Мемориал Романовых" Илья Коровин заявил РИА Новости, что нашел в Свердловской области могилу умершего в 1940 году родственника популярного певца Филиппа Киркорова, которого звали Виктор Манион.
"Искали другое захоронение. Наткнулись совершенно случайно. Проверили по родословной, по интернет-ресурсам – родство налицо", — рассказал Коровин РИА Новости, уточнив, что похороненного звали Виктор Альфонсович Манион. Он был артистом цирка из известной цирковой династии. Давность захоронения – 77 лет, могила датирована 1940 годом. Она находится в запущенном состоянии, табличка полузатерта, за могилой никто не ухаживал, добавил собеседник агентства.
"У отца Альфонса Люсевича Маниона родилось несколько детей – и сыновья, и дочери. В частности, родились Виктор и Михаил. Михаил женился, на дочери Михаила Маниона, в свою очередь, женился Бедрос Филиппович. И от их союза получился Филипп", — рассказал исследователь о родословной Киркорова.
"Секрет – как он здесь очутился, в Екатеринбурге", — добавил Коровин. Информацию о том, где именно находится могила брата деда Киркорова, он не разглашает до приезда самого певца. "Я ему хочу показать в том виде, в каком она есть", — уточнил Коровин.
Он рассказал, что могила была найдена в конце лета. С тех пор он писал письма Филиппу Киркорову, пытался отправлять письма через его директора, писал также отцу певца Бедросу Киркорову. Однако ответ так и не получил. Коровин добавил, что единственный ответ, который у него сейчас есть — это реплика Филиппа Киркорова в ответ на вопрос журналистов. Киркоров тогда заявил, что, когда будет в Екатеринбурге, посетит могилу прапрадеда.
"Пока информации от них (Киркорова и его родных) не было никакой. Но раз он (Филипп Киркоров) подтвердил (журналистам), то, значит, все сходится, все подтверждается", — отметил исследователь.
Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".
В семилетнем возрасте Филипп вместе с родителями переехал в Москву. После школы он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, которое окончил с красным дипломом.
Его дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".
В 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".
В декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.
В конце 1989 года Киркоров покинул "Театр песни", а в 1990 году выпустил первый сольный альбом "Филипп" и начал активно гастролировать. На фото: Церемония награждения премии "МУЗ-ТВ 2012".
В последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".
Киркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".
В 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.
С 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.
В июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.
В 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.
В мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".
Осенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.
В 2008 году Киркоров был отмечен почетным званием "Народный артист России". На фото: презентация парфюмерной коллекции Киркорова "Я" в Москве.
Сейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.
В музыкальном "арсенале" певца более 150 дуэтов, трио и других совместных выступлений с различными исполнителями. На фото: Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце.