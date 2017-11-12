Холодный прием: Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

Журналистка Ксения Чудинова и телеведущая Ксения Собчак на митинге За образование и науку на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2017

Журналистка Ксения Чудинова и телеведущая Ксения Собчак на митинге За образование и науку на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2017

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, в минувшую субботу освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости.

Согласованный митинг прошел на площади Ленина. Когда ведущий митинга попросил подняться на сцену "дочь одного из основателей Европейского университета" Ксению Собчак, участники акции встретили ее свистом и криками "Позор!".

Собчак призвала не обращать внимание на провокаторов и продолжила выступление. Она выразила уверенность в том, что ее отец, будь он жив, также был бы среди участников митинга. По словам Собчак, "то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, — это настоящий позор".

Поддержка санкций

Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США, но считает, что граждане не должны от этого страдать.

"Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский", — сказала она.

При этом, по словам Собчак, США должны разделять власти России и обычных граждан. "Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США против России — ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — считает она.

"Топит за простой народ"

Позднее официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова заявила РИА Новости, что слова Собчак о поддержке санкций относятся только к олигархату.

Собеседница агентства считает, что высказывание телеведущей нельзя считать антироссийским. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", — заключила Чудинова.

Слова Собчак прокомментировала главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Если бы американский политик сказал в эфире российского телеканала, что он поддерживает санкции в отношении Америки, его бы разорвали на маленькие кусочки. Он бы не успел выйти из студии, его просто гости в студии разодрали бы на куски", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов.