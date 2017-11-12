Холодный прием: Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, в минувшую субботу освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости.
Согласованный митинг прошел на площади Ленина. Когда ведущий митинга попросил подняться на сцену "дочь одного из основателей Европейского университета" Ксению Собчак, участники акции встретили ее свистом и криками "Позор!".
Собчак призвала не обращать внимание на провокаторов и продолжила выступление. Она выразила уверенность в том, что ее отец, будь он жив, также был бы среди участников митинга. По словам Собчак, "то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, — это настоящий позор".
Поддержка санкций
"Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский", — сказала она.
При этом, по словам Собчак, США должны разделять власти России и обычных граждан. "Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США против России — ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — считает она.
"Топит за простой народ"
Позднее официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова заявила РИА Новости, что слова Собчак о поддержке санкций относятся только к олигархату.
Слова Собчак прокомментировала главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Если бы американский политик сказал в эфире российского телеканала, что он поддерживает санкции в отношении Америки, его бы разорвали на маленькие кусочки. Он бы не успел выйти из студии, его просто гости в студии разодрали бы на куски", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов.