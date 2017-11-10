Александр Орлов, который прославился тем, что ударил корреспондента НТВ в прямом эфире, встречается на ринге с пермским журналистом Романом Четиным.

Дебошир атаковал репортера Никиту Развозжаева 2 августа, когда тот вел репортаж про День ВДВ. После этого коллега журналиста Роман Четин через соцсети вызвал Орлова на спарринг — и получил согласие. Дата боя переносилась дважды — поединок был запланирован на 7 октября, но не состоялся из-за нарушения Орловым антиалкогольной кодировки. Второй раз бой перенесли уже по просьбе его соперника.

Спарринг пройдет в формате боксерского поединка: четыре раунда по три минуты. Вес Четина на конец сентября составлял 96 килограммов, его оппонента — 111,25 килограмма, то есть оба бойца выступают в супертяжелом весе.