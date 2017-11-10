Врио главы Дагестана рассказал о снижении уровня преступности в республике

МАХАЧКАЛА, 10 ноя — РИА Новости. Уровень преступности в Дагестане существенно снижается, сейчас он почти в три раза меньше среднего уровня по России, заявил в пятницу врио главы республики Владимир Васильев.

"За девять месяцев 2017 года у нас существенно снижается преступность. Важно, что мы сегодня имеем в 2,8 раза меньше чем по России уровень преступности на 100 тысяч человек населения", — заявил Васильев на мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел России.

Глава Дагестана и председатель высшего совета всероссийской политической партии "Единая Россия", председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Грызлов, прибывший в республику с рабочим визитом, возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

"Для меня очень большое событие встретить этот профессиональный праздник здесь, в Дагестане. Россия помнит, как дагестанцы в 1999 году первыми дали отпор террористической агрессии, встали на защиту родной земли и всей страны. Слова героя России Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья!" звучат как завет нынешним и будущим сотрудникам органов внутренних дел", — сказал Борис Грызлов.

Летом 2016 года бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них — полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова.

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