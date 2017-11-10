Борис Грызлов прибыл с рабочим визитом в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России", председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Грызлов прибыл в Дагестан в пятницу с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"В рамках рабочего визита Борис Грызлов совместно с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым посетит мероприятия, посвященные празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел России, а также ознакомится с работой АО "Завода "Дагдизель". После чего примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию предприятия", — говорится в сообщении.

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