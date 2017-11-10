Почти половина россиян считает, что революция не повторится, показал опрос

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти половина россиян (46%) считает, что события, подобные Октябрьской революции 1917 года, не могут повториться в современной России, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
В качестве аргументов респонденты, выразившие эту точку зрения, называют наличие сильной власти в России (9%), то, что люди изменились и не склонны к революции (7%), в стране наблюдается стабильность и нет предпосылок для повторения подобных событий (6%).
При этом 35% опрошенных заявляют об обратном. Они считают, что революционные события могут случиться вновь, поскольку люди недовольны властями и ситуацией в России (10%), в стране низкий уровень жизни, обнищание и нерешенные социальные проблемы (6%).
Говоря о пользе и вреде революции, 39% всех опрошенных считают, что упразднение сословий в России принесло больше преимуществ, с ними не согласны 25%. Около 34% россиян считают, что революция скорее принесла крестьянам пользу, столько же опрошенных высказали противоположную точку зрения. По мнению 33% респондентов, революция была скорее полезна для русской культуры, в то время как 32% опрошенных заявили об обратном.
Говоря о плюсах революции для русской культуры, высказавшие эту точку зрения отмечали ликвидацию безграмотности и введение всеобщего образования (5%), появление равенства, свободы и большего числа возможностей у людей (5%). Заявившие о вреде революции отмечали в качестве негативных последствий уничтожение интеллигенции (6%) и разрушение памятников культуры (6%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 4-5 ноября в 104 населенных пунктах страны среди 1,5 тысяч респондентов.
Ажурный столб в центре кадра - опора контактной сети трамвайной линии. Разумеется, в пору революционных боев в Петрограде трамвай не функционировал. Его путь преграждали баррикады - импровизированные городские укрепления из подручных материалов.
Символическая расправа над символикой царского режима была, пожалуй, самым мягким из революционных элементов разрушения.
Погромы зданий начались с полицейских участков. Скоро сгорит знаменитый "Литовский замок", штаб-квартира полиции. Поговаривали, что слишком многие из революционеров хотели бы уничтожить его архивы.
Дома громили не только революционеры, но и их противники - в данном случае, юнкера, в июле 1917 года очистившие от большевиков бывший особняк Кшесинской.
Сведения о том, кто из революционеров был осведомителем или агентом полиции - они были бы весьма интересны историкам - были, конечно, уничтожены.
В Москве баррикады - под стать "большой деревне", каковой и была старая Первопрестольная.
Бумаги, разгромленная мебель, затоптанные ковры - "визит" революционной толпы в любые дворцы заканчивается одинаково.
Артиллерийская перестрелка в октябре 1917 года между юнкерами и "красными" достаточно сильно разрушила Москву: досталось даже Кремлю.
Бои в Москве были весьма ожесточенными, контроль над центром города несколько раз переходил из рук в руки. Такого москвичи не видели со времен Минина и Пожарского.
Даже небольшая баррикада позволяет укрыться за ней и вести стрельбу - тактика, прекрасно отработанная за годы Первой мировой.
Соединения юнкеров не имели выбора: большевики вряд ли хотели предложить им почетную сдачу. И не предложили.
Войдя в Кремль, революционеры не могли не "обыскать" царский кабинет. Кто знает, сколько "трофеев" из него оказалось в карманах красногвардейцев.
Зимний дворец в Петрограде спас только уже существовавший там музей Эрмитажа - почти сразу после революции весь комплекс был взят под госохрану.
Даже достаточно непрочные баррикады задерживали нападавших и служили некоторой защитой от прицельной стрельбы противников. Городская жизнь в районах уличных боев, разумеется, замирала.
В конце октября 1917 года башня и ворота сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела. Надвратный образ святителя Николы Можайского был изрешечен пулями и осколками, но сам лик не пострадал, что верующими москвичами было воспринято как чудо.
Восстанавливать дом, изувеченный боями, не стали: несколько лет спустя он был снесен.