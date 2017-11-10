Почти половина россиян считает, что революция не повторится, показал опрос

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти половина россиян (46%) считает, что события, подобные Октябрьской революции 1917 года, не могут повториться в современной России, следует из опроса фонда "Общественное мнение".

В качестве аргументов респонденты, выразившие эту точку зрения, называют наличие сильной власти в России (9%), то, что люди изменились и не склонны к революции (7%), в стране наблюдается стабильность и нет предпосылок для повторения подобных событий (6%).

При этом 35% опрошенных заявляют об обратном. Они считают, что революционные события могут случиться вновь, поскольку люди недовольны властями и ситуацией в России (10%), в стране низкий уровень жизни, обнищание и нерешенные социальные проблемы (6%).

Говоря о пользе и вреде революции, 39% всех опрошенных считают, что упразднение сословий в России принесло больше преимуществ, с ними не согласны 25%. Около 34% россиян считают, что революция скорее принесла крестьянам пользу, столько же опрошенных высказали противоположную точку зрения. По мнению 33% респондентов, революция была скорее полезна для русской культуры, в то время как 32% опрошенных заявили об обратном.

Говоря о плюсах революции для русской культуры, высказавшие эту точку зрения отмечали ликвидацию безграмотности и введение всеобщего образования (5%), появление равенства, свободы и большего числа возможностей у людей (5%). Заявившие о вреде революции отмечали в качестве негативных последствий уничтожение интеллигенции (6%) и разрушение памятников культуры (6%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 4-5 ноября в 104 населенных пунктах страны среди 1,5 тысяч респондентов.