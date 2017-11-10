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Общество

Почти половина россиян считает, что революция не повторится, показал опрос

12:5810.11.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти половина россиян (46%) считает, что события, подобные Октябрьской революции 1917 года, не могут повториться в современной России, следует из опроса фонда "Общественное мнение".

Девушки на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Более половины россиян не слышали историй своей семьи до и после революции
В качестве аргументов респонденты, выразившие эту точку зрения, называют наличие сильной власти в России (9%), то, что люди изменились и не склонны к революции (7%), в стране наблюдается стабильность и нет предпосылок для повторения подобных событий (6%).

При этом 35% опрошенных заявляют об обратном. Они считают, что революционные события могут случиться вновь, поскольку люди недовольны властями и ситуацией в России (10%), в стране низкий уровень жизни, обнищание и нерешенные социальные проблемы (6%).

Говоря о пользе и вреде революции, 39% всех опрошенных считают, что упразднение сословий в России принесло больше преимуществ, с ними не согласны 25%. Около 34% россиян считают, что революция скорее принесла крестьянам пользу, столько же опрошенных высказали противоположную точку зрения. По мнению 33% респондентов, революция была скорее полезна для русской культуры, в то время как 32% опрошенных заявили об обратном.

Капсула времени в Шуе. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Луковцева
Верим в будущее: в России в день столетия революции вскрыли капсулы времени

Говоря о плюсах революции для русской культуры, высказавшие эту точку зрения отмечали ликвидацию безграмотности и введение всеобщего образования (5%), появление равенства, свободы и большего числа возможностей у людей (5%). Заявившие о вреде революции отмечали в качестве негативных последствий уничтожение интеллигенции (6%) и разрушение памятников культуры (6%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 4-5 ноября в 104 населенных пунктах страны среди 1,5 тысяч респондентов.

Ее величество Разруха. Фотохроники Революции
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАжурный столб в центре кадра - опора контактной сети трамвайной линии. Разумеется, в пору революционных боев в Петрограде трамвай не функционировал. Его путь преграждали баррикады - импровизированные городские укрепления из подручных материалов.Баррикады на Литейном проспекте в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Ажурный столб в центре кадра - опора контактной сети трамвайной линии. Разумеется, в пору революционных боев в Петрограде трамвай не функционировал. Его путь преграждали баррикады - импровизированные городские укрепления из подручных материалов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСимволическая расправа над символикой царского режима была, пожалуй, самым мягким из революционных элементов разрушения.Солдат срывает эмблему царизма. Петроград, февраль 1917 год
© РИА Новости
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Символическая расправа над символикой царского режима была, пожалуй, самым мягким из революционных элементов разрушения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПогромы зданий начались с полицейских участков. Скоро сгорит знаменитый "Литовский замок", штаб-квартира полиции. Поговаривали, что слишком многие из революционеров хотели бы уничтожить его архивы.Сожженное здание 4-го полицейского участка в Петрограде в феврале 1917 года
© РИА Новости
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Погромы зданий начались с полицейских участков. Скоро сгорит знаменитый "Литовский замок", штаб-квартира полиции. Поговаривали, что слишком многие из революционеров хотели бы уничтожить его архивы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДома громили не только революционеры, но и их противники - в данном случае, юнкера, в июле 1917 года очистившие от большевиков бывший особняк Кшесинской.Юнкера после разгрома помещений ЦК и ПК РСДРП(б) в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской
© РИА Новости
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Дома громили не только революционеры, но и их противники - в данном случае, юнкера, в июле 1917 года очистившие от большевиков бывший особняк Кшесинской.
© Фото : Library of CongressСведения о том, кто из революционеров был осведомителем или агентом полиции - они были бы весьма интересны историкам - были, конечно, уничтожены.Дни революции. Разгромленный полицейский архив
© Фото : Library of Congress
Сведения о том, кто из революционеров был осведомителем или агентом полиции - они были бы весьма интересны историкам - были, конечно, уничтожены.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве баррикады - под стать "большой деревне", каковой и была старая Первопрестольная.Москвичи обходят баррикады, перегородившие улицу на Красной Пресне
© РИА Новости
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В Москве баррикады - под стать "большой деревне", каковой и была старая Первопрестольная.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБумаги, разгромленная мебель, затоптанные ковры - "визит" революционной толпы в любые дворцы заканчивается одинаково.Комната Зимнего дворца после штурма
© РИА Новости
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Бумаги, разгромленная мебель, затоптанные ковры - "визит" революционной толпы в любые дворцы заканчивается одинаково.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАртиллерийская перестрелка в октябре 1917 года между юнкерами и "красными" достаточно сильно разрушила Москву: досталось даже Кремлю.Никольские ворота московского Кремля
© РИА Новости
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Артиллерийская перестрелка в октябре 1917 года между юнкерами и "красными" достаточно сильно разрушила Москву: досталось даже Кремлю.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБои в Москве были весьма ожесточенными, контроль над центром города несколько раз переходил из рук в руки. Такого москвичи не видели со времен Минина и Пожарского.Окопы на Вознесенской площади в Москве
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Бои в Москве были весьма ожесточенными, контроль над центром города несколько раз переходил из рук в руки. Такого москвичи не видели со времен Минина и Пожарского.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже небольшая баррикада позволяет укрыться за ней и вести стрельбу - тактика, прекрасно отработанная за годы Первой мировой.Баррикады на Остоженке. Москва. 1917 год
© РИА Новости
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Даже небольшая баррикада позволяет укрыться за ней и вести стрельбу - тактика, прекрасно отработанная за годы Первой мировой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоединения юнкеров не имели выбора: большевики вряд ли хотели предложить им почетную сдачу. И не предложили.Вооруженные отряды юнкеров настроенные резко антибольшевистски на улицах Москвы
© РИА Новости
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Соединения юнкеров не имели выбора: большевики вряд ли хотели предложить им почетную сдачу. И не предложили.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВойдя в Кремль, революционеры не могли не "обыскать" царский кабинет. Кто знает, сколько "трофеев" из него оказалось в карманах красногвардейцев.Кабинет Императора России Николая II в Московском Кремле в дни октябрьских боев 1917 года
© РИА Новости
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Войдя в Кремль, революционеры не могли не "обыскать" царский кабинет. Кто знает, сколько "трофеев" из него оказалось в карманах красногвардейцев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗимний дворец в Петрограде спас только уже существовавший там музей Эрмитажа - почти сразу после революции весь комплекс был взят под госохрану.Зимний дворец на следующий день после штурма. Петроград
© РИА Новости
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Зимний дворец в Петрограде спас только уже существовавший там музей Эрмитажа - почти сразу после революции весь комплекс был взят под госохрану.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже достаточно непрочные баррикады задерживали нападавших и служили некоторой защитой от прицельной стрельбы противников. Городская жизнь в районах уличных боев, разумеется, замирала.Баррикады на Арбатской площади в дни Октябрьских боев. 1917 год
© РИА Новости
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Даже достаточно непрочные баррикады задерживали нападавших и служили некоторой защитой от прицельной стрельбы противников. Городская жизнь в районах уличных боев, разумеется, замирала.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ конце октября 1917 года башня и ворота сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела. Надвратный образ святителя Николы Можайского был изрешечен пулями и осколками, но сам лик не пострадал, что верующими москвичами было воспринято как чудо.Никольские ворота Московского Кремля. 1917 год
© РИА Новости
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В конце октября 1917 года башня и ворота сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела. Надвратный образ святителя Николы Можайского был изрешечен пулями и осколками, но сам лик не пострадал, что верующими москвичами было воспринято как чудо.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосстанавливать дом, изувеченный боями, не стали: несколько лет спустя он был снесен.Здание у Никитских ворот в Москве, поврежденное во время Октябрьской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Восстанавливать дом, изувеченный боями, не стали: несколько лет спустя он был снесен.
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