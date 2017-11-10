Путин поздравил ветеранов и сотрудников МВД с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником, поблагодарив их за службу и пожелав успехов в работе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые безупречными профессиональными и личными качествами, всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине. И конечно, сегодня мы чествуем тех, кто продолжает эти традиции. Надежно защищает покой и безопасность людей, борется с терроризмом, преступностью, нарушениями законности и правопорядка. Создает условия для стабильного, уверенного развития нашего государства и общества", — говорится в поздравлении.

Путин выразил сотрудникам и ветеранам ведомства искреннюю благодарность за службу, за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям и пожелал им успехов в "нелегкой, но очень востребованной работе".

День сотрудника внутренних дел РФ отмечается 10 ноября. Он был установлен указом президента России от 13 октября 2011 года.