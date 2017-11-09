С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Директор группы региональной поддержки для Восточной Европы и Центральной Азии объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Виней Патрик Салдана назвал Санкт-Петербург лучшим городом в России в сфере профилактики ВИЧ-инфекции среди наркозависимых людей на фоне ухудшения ситуации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Салдана принял участие в научно-практической конференции "Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы", которая открылась в Петербурге в четверг, сообщили РИА Новости в городском комитете по социальной политике.

"Единственный регион, где наблюдается беспрерывно год за годом рост новых случаев ВИЧ — это Восточная Европа и Центральная Азия… Именно по теме профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков мы видим ситуацию, когда практически во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии эпидемия в данной целевой группе только ухудшается. При этой очень грустной картине мы видим очень обнадеживающие данные, результат вашей работы в Санкт-Петербурге. Могу официально заявить от UNAIDS, что это единственный город в Российской Федерации, где такие результаты достигнуты", — привел слова эксперта UNAIDS представитель социального ведомства Петербурга.

Салдана напомнил также, что по данным ООН на 2016 год оценочное количество людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составляет около 1,6 миллиона человек.

Как сообщалось ранее, согласно данным исследования UNAIDS, 1 миллион человек скончался от ВИЧ в 2016 году. При этом в 2005 году от вируса иммунодефицита человека в мире скончались 1,9 миллиона человек. Эксперты связывают положительную динамику с тем, что в прошлом году 53% заболевших ВИЧ получили доступ к необходимому лечению. Наибольших успехов удалось достичь в Восточной и Южной Африке. Однако в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в восточной Европе и Центральной Азии количество смертей от заболеваний увеличилось на 48% и 38% соответственно.