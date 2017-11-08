Житель Казахстана кастрировал себя от одиночества

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель казахстанского Шымкента удалил себе мошонку, объяснив такой поступок отсутствием семьи и детей. Об этом сообщает местный телеканал TVK.

Накануне 54-летнего казахстанца госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он самостоятельно себя кастрировал. Прибывшим на место медикам мужчина сказал, что на этот поступок его толкнуло одиночество — он устал жить без семьи и детей.

"Он удалил себе мошонку. Поступил к нам очень тяжелым. Несколько дней он проведет в урологическом отделении",- сообщил врач-уролог Арман Бейсенов.

Мужчине была сделана экстренная операция. Врачи оценивают его состояние как стабильное.