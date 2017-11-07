В Петербурге к "Авроре" принесли более семи тысяч гвоздик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Более 7 тысяч красных гвоздик возложили гражданские активисты на Петроградской набережной у крейсера "Аврора" в Санкт-Петербурге в день годовщины Октябрьской революции 1917 года, сообщили участники акции в соцсетях.
Как сообщают участники акции, за несколько дней было собрано в виде пожертвований более 200 тысяч рублей. Организаторы поясняют, что таким образом в акции смогли принять участие люди, не имеющие возможность возложить цветы лично. На собранные деньги было закуплено более 7 тысяч красных гвоздик.
Огромный букет красных гвоздик во вторник утром, как сообщает один из участников акции, привлек внимание туристов и фотографов. Многие уже самостоятельно добавляли в него новые цветы.
До выстрела меньше часа…— Олег Анатольевич (@dolg132005) 7 ноября 2017 г.
Крейсер "Аврора" в Питере утопает в красных гвоздиках. Их принесли к кораблю в честь 100-летия Октябрьской революции pic.twitter.com/7jQzWteDmB