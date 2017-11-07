В Петербурге к "Авроре" принесли более семи тысяч гвоздик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Более 7 тысяч красных гвоздик возложили гражданские активисты на Петроградской набережной у крейсера "Аврора" в Санкт-Петербурге в день годовщины Октябрьской революции 1917 года, сообщили участники акции в соцсетях.

"Мы — граждане России, не связанные с политическими партиями и движениями и представляющие гражданское общество, — утром 7 ноября хотим принести на набережную, где пришвартован крейсер, сотни красных гвоздик в память о событии, изменившем и потрясшем мир. Событии, которое нельзя игнорировать, забыть или заменить суррогатными праздниками. Событии, являющемся частью нашей национальной и государственной идентичности и частью непрерывной истории России", — говорится в одном из сообщений.

Как сообщают участники акции, за несколько дней было собрано в виде пожертвований более 200 тысяч рублей. Организаторы поясняют, что таким образом в акции смогли принять участие люди, не имеющие возможность возложить цветы лично. На собранные деньги было закуплено более 7 тысяч красных гвоздик.

Огромный букет красных гвоздик во вторник утром, как сообщает один из участников акции, привлек внимание туристов и фотографов. Многие уже самостоятельно добавляли в него новые цветы.

До выстрела меньше часа…

Крейсер "Аврора" в Питере утопает в красных гвоздиках. Их принесли к кораблю в честь 100-летия Октябрьской революции pic.twitter.com/7jQzWteDmB — Олег Анатольевич (@dolg132005) 7 ноября 2017 г.

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