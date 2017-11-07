МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минкомсвязь внесла в правительство нормативный акт к "пакету Яровой", предусматривающий хранение трафика с 2018 года 1 месяц и постепенное увеличение этого срока до шести месяцев, которые предусмотрены базовым законом, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Проект постановления правительства мы внесли в аппарат правительства… Там определен объём по сроку. Там смысл такой, что с 2018 года объём хранения трафика — 1 месяц, который за определённое количество лет возрастает до тех 6 месяцев, которые предусмотрены базовым законом", — сказал Никифоров.

Он отметил, что предложение было выработано совместно с ФСБ.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.