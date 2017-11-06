Зюганов раскритиковал сериал "Демон революции"

"Я исследовал, как мы пришли к Великому октябрю по дням и по часам. И когда смотрю ошалевшие от ненависти к своим отцам и дедам киноподделки, меня это просто поражает и удивляет. Те, кто это делает, они копают яму современную… Какие немецкие деньги? Кто их там кому давал? Что это за чушь, которая давно была опровергнута? Доказано всеми", — сказал Зюганов, отвечая на вопрос, как он относится к фильмам о Ленине, которые выходят на телеканалах к столетию Октябрьской революции.
По словам Зюганова, из теоретика марксизма Александра Парвуса делают чуть ли не героя. "(Парвус) — провокатор, был и есть провокатор, наживался на горе и бедах. Что вы из него героя делаете?" — подчеркнул он.
"Вы живете в стране, которую Ленин собрал, она сгорела в Первой мировой войне. Она разбежалась, разлетелась, развалилась. Не Ленин пришел требовать отставки царя Николая II, а пришли два лидера буржуазных партий, которые потребовали его отставки. Не Дзержинский со Сталиным арестовывали царя, а буржуазное Временное правительство издало приказ и совершенно незаконно арестовало членов (царской) семьи. Не ВЧК отправляло царя с семьей на верную гибель, а отправляло Временное правительство", — отметил КПРФ.
Телеканал "Россия" с 5 ноября начал показ восьмисерийного телефильма режиссера Владимира Хотиненко "Демон революции". Действие сериала разворачивается в 1915–1917 годах. В период Первой мировой войны теоретик марксизма Александр Парвус успешно проводит переговоры с министром иностранных дел Германской империи Готлибом фон Яговом, и немецкое правительство выделяет лично Парвусу деньги для организации революции в Российской империи. Парвус организует возвращение в Россию лидера большевиков Владимира Ленина. Планам Парвуса противостоит агент императорской контрразведки Алексей Мезенцев.
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