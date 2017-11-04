Эксперты рассказали о тонкостях оформления европротокола при ДТП

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Оформление дорожно-транспортного происшествия по европротоколу — без вызова сотрудников полиции — становится все более популярным, о его особенностях и юридических аспектах рассказали редактор журнала "За рулем", автоэксперт и юрист Сергей Смирнов и начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов на семинаре по европротоколу в Москве.
Однако воспользоваться этой процедурой можно, только если ДТП произошло с участием не более двух автомобилей, напоминает РСА, а также не причинен вред жизни и здоровью водителей, пешеходов и пассажиров, не был нанесен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП, и если ответственность каждого из водителей на момент ДТП была застрахована по ОСАГО, причем страховка должна быть оформлена именно на ту машину, которая участвовала в ДТП. Максимальный размер возмещения в рамках европротокола составляет 50 тысяч рублей.
Объем возмещения
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тысяч рублей. Также предлагается ввести возможность оформления ДТП без выезда сотрудников ДПС даже в том случае, если нет согласия между двумя участниками о том, кто из них прав, кто виноват. Однако в таком случае придется зафиксировать обстоятельства аварии с помощью технических средств, подчеркивал замглавы Минфина Алексей Моисеев.
С 1 октября 2014 года вступил в силу так называемый "безлимитный европротокол", которым можно воспользоваться, если ДТП произошло на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Ленобласти и факт ДТП зафиксирован с помощью фото или видеосъемки транспортных средств и их повреждений, а также имеются данные о положении транспортных средств при ДТП, зафиксированные с применением технологий глобальных спутниковых навигационных систем, напоминает РСА.
Тонкости оформления
"Правила дорожного движения однозначно говорят о том, что, если вы столкнулись с другим автомобилем и препятствуете проезду другим транспортным средствам, вы обязаны поскорее освободить проезжую часть. Но необходимо сначала зафиксировать положение машин: взяли простой лист бумаги, изобразили и отъехали. Это нужно, чтоб самим потом не забыть. Или сфотографировали и освободили проезжую часть, встали на обочину, чтоб никому не мешать. Если вы этого не сделаете и будете заполнять бланк европротокола прямо на месте ДТП и попадется инспектор, патрулирующий участок, он может оштрафовать вас на 1 тысячу рублей", — поясняет Смирнов.
Пострадавший после заполнения извещения о ДТП обращается в свою страховую компанию, подает бланк извещения, заявление о страховой выплате и показывает автомобиль — эксперту от страховой компании нужно осмотреть все повреждения, зафиксировать их и в дальнейшем определить стоимость ремонта, объясняет Смирнов.
Смирнов также отмечает важность проверки оригинальности полиса ОСАГО виновника ДТП. "Можно сделать намеренную ошибку, указывая страховой полис (в извещении). Второй водитель не проверил, поверил на слово, обращается в страховую, где ему говорят — извините, по этому полису другой автомобиль, вас обманули. Надо проверять все графы в извещении перед подписанием", — говорит эксперт.
Несмотря на описанные выше нюансы этой процедуры, доля водителей, оформляющих ДТП по европротоколу, в России выросла за девять месяцев этого года на три процентных пункта до 32% от общего числа оформляемых аварий, следует из данных РСА. За указанный период европротокол оформили 389 тысяч автовладельцев, сумма выплат по этой процедуре в рамках прямого возмещения убытков составила 8,6 миллиарда рублей (+8,6% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года). Средняя выплата при оформлении европротокола составила 22,7 тысячи рублей против 22,5 тысячи годом ранее.