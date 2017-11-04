Винер-Усманова о движении Putin Team: уже 20 лет как присоединились

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила о поддержке инициативы российского хоккеиста Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.

"Присоединяемся. Уже давно присоединились, просто названия никакого не дали, но уже 20 лет мы присоединяемся, поем гимн России и половину из этого — в честь нашей страны, в честь президента, который нашу страну держит на таком высоком уровне", — сказала Винер журналистам, отвечая на вопрос, как она относится к созданию Овечкиным движения Putin Team.

Овечкин объявил в четверг, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".