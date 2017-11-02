Овечкин объявил о создании "команды Путина"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team (команда Путина — прим. ред) в поддержку главы государства. Об этом спортсмен написал в Instagram.
Овечкин отметил, что последнее время часто встречает в западной прессе выражение Putin's team — "команда Путина" — и оно ему нравится.
"Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", — заключил хоккеист.