Суд зарегистрировал иск Навального по отказам в согласовании митингов

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к президенту Владимиру Путину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Иск поступил в суд и зарегистрирован, процессуальное решение о его принятии пока не принято", — сказала она. Иск касается оспаривания действий и бездействий должностных лиц.

Как пояснил юрист Навального Иван Жданов, иск подан в связи с многочисленными отказами властей в согласовании митингов.

Ранее МВД сообщило, что публичные мероприятия, запланированные Навальным, не состоялись в нескольких городах (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) из-за отсутствия самого главы ФБК.

При этом, отмечает МВД, организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия либо делают это в последний момент.

Ведомство подчеркивает, что при проведении подобных мероприятий сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать дополнительные меры безопасности, а это приводит к дополнительной нагрузке на личный состав и расходам бюджета. В праздничные дни во многих городах России запланированы согласованные мероприятия, и полиция и Росгвардия будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность.