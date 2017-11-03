"Исчезнувшие": Как живут те, кто по документам уже давно мертв

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. Физически жив, по документам мертв. Ни один суд не ведет статистику, сколько раз в год приходят люди, которых ошибочно записали в покойники, доказывать, что они живы. "Похоронить" могут по ошибке, а могут как "безвестно пропавшего". Восстановить свои права получится только через суд, который часто тянется годами. Корреспондент РИА Новости собрала истории живых мертвецов, которые доказали и доказывают то, что их сердце бьется, а сами они не восстали из могилы.

Умерла по ошибке

Александра (имя изменено по просьбе героини) узнала о том, что мертва, когда устраивалась на работу. Работодатель отправил документы в налоговую службу и Пенсионный фонд. Из ведомств пришел ответ, что человек с этими данными мертв уже девять лет.

Александре недавно исполнилось 43 года. Последние 15 лет она работала без оформления документов и трудовой книжки: писала тексты, была внештатным секретарем. У нее муж и двое детей. Летом 2016 года она наконец решила устроиться в штат и во время оформления документов узнала, что мертва. "Пришла на работу, а мне начальница говорит: Саша, ты, кажется, мертва. Может, ты призрак и мне только кажешься?" — рассказала она. Доказать начальнице, что перед ней стоит живой человек, было легко. Все самое сложное началось дальше.

Александра отправила запросы в больницы и прокуратуру и стало ясно, почему она оказалась среди умерших. "В 2007 году в больницу попала женщина с идентичными данными: имя, фамилия, дата рождения — полное совпадение. Город небольшой, но в нем оказалось два человека с абсолютно одинаковыми сведениями. По какой-то ошибке, когда выбирали, кого "похоронить", внесли в список покойников меня, а не ту, что умерла на самом деле. Я до сих пор не понимаю, почему не проверили номер паспорта, они же его у нее забрали", — возмущается женщина.

Началось разбирательство. Александре нужно было восстановить права. По закону исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся ЗАГСом, но на практике ходить в ЗАГС, как оказалось, бессмысленно. Она попробовала обратиться в местное отделение. "По документам вы мертва. Покойников не принимаем, идите в суд или возвращайтесь туда, откуда прибыли", — ответили Александре чиновники в ЗАГСе.

Судебное разбирательство прошло относительно быстро: за три месяца суд проверил документы, удостоверился, что она не подделывала свою смерть, и восстановил ее в правах.

"Я, если честно, не сильно страдала. Все три месяца я только ходила и хихикала, что меня государство считает мертвой, а я — "зомби" и восстала из мертвых. Муж вечно шутил, что живет с трупом", — делится Александра.

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимира Старинского, в последние годы часто объявляются граждане, документально признанные умершими. "Происходит это по разным причинам: от случайных ошибок в документах и возвращения тех, кто считался погибшим, до случаев криминального характера. Если человека признали умершим при жизни, то исправить ситуацию можно только в судебном порядке", — говорит адвокат.

Не по своей вине

Житель небольшого города за Уралом Владимир (имя изменено по просьбе героя) "умершим" прожил пять лет. "Прихожу в больницу для сдачи анализов, а мне говорят: "Вы с кладбища, что ли, вернулись?" Выдали мне копию свидетельства о смерти. Держал в руках эту бумагу и не понимал: жив или мертв, в раю или в аду", — рассказывает Владимир.

У мужчины свой небольшой бизнес, который оформлен на жену. Три года назад у него родилась дочка. Он даже подумать не мог, что он числится мертвым. Как оказалось, ситуация героя достаточно запутанная, поэтому разбирательство длится уже год.

Мужчина с созвучной фамилией и идентичными данными пытался подделать документы о своей смерти, но перепутал одну букву. Тем самым случайно умертвил Владимира, а не себя. "Кто-то "очень хороший" пытался скрыться от налоговой, сделал липовые документы. Но не вышло. Я же жил себе спокойно, меня же никто не спрашивал: Вов, ты мертвый или живой?" — говорит Владимир.

За эти пять лет Владимира останавливали сотрудники ГИБДД и проверяли документы, он без проблем оформил отцовство. Как оказалось, базы данных различных ведомств могут заметно отличаться, поэтому пока не обратился в больницу, где он числился мертвым, Владимир жил полноценной счастливой жизнью и ничего не подозревал.

Такое дело, по словам юристов, уже считается уголовным. Поэтому в суде ведется полноценное расследование, и неудивительно, что длится оно долго. В среднем в похожих случаях следствие ведется от года до трех. "Если дело носит криминальный характер, то гражданина "признают живым" по материалам расследования, если речь об ошибке — то по результатам рассмотрения доказательств, представленных гражданином", — объясняет Старинский.

Сейчас Владимир уже на финальном этапе, и его в ближайшие два месяца должны восстановить в правах. "Я даже не пытался подавать документы в ЗАГС, сразу пошел в прокуратуру и суд. Мне кажется, что я правильно поступил. Мужчину, который меня в эту историю втянул, я не видел в лицо. Но если увижу, то скажу, что он лох", — говорит Владимир.

Убежала без вести

Мария (имя изменено по просьбе героини) убежала из дома в 2000 году. Ее бил и оскорблял муж, она не выдержала и ушла, никому не сказав ни слова. По факту ее исчезновения завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи вели расследование, искали улики, но так ничего и не нашли.

Через год после ее исчезновения, согласно законодательству, ей присвоили статус безвестно отсутствующей. А еще через четыре года признали умершей, тоже по закону. Женщина дала о себе знать только в 2016 году.

"Я уходила и не собиралась возвращаться. Мне было все равно. Я понимала, что, наверное, меня в какой-то момент признают мертвой, но я специально шла на работу не по договору, чтобы не светиться. Не хотелось, чтобы муж нашел меня. Сначала бралась за все — собирала бутылки и металлолом, а потом меня пригласили в частный дом к семье: я была няней и уборщицей. Семь лет назад у меня родился ребенок, роды я попросила принять на дому. Я где-то даже и рада, что муж считал, что я умерла. Надеюсь, что он хоть как-то сожалел о том, что сделал", — рассказывает Мария.

В прошлом году Марии исполнилось 45 лет, и пришлось менять паспорт. Там и обнаружилось, что она находится в списке мертвых. После этого Марию вызвали к следователю, где она подробно рассказала свою историю.

Восстановление после признания человека без вести пропавшим проходит достаточно быстро. Человека признают погибшим только после пяти лет отсутствия каких-либо данных о нем. Если же он объявляется, то после нескольких бесед со следователем дело закрывают, а человека восстанавливают в правах.

Уголовное дело Марии закрыли через полгода после обнаружения. "Моя жизнь никак не изменилась, я работаю в том же доме. Мой ребенок сейчас в первом классе. Недавно бывший муж звонил. Я сказала, что для него я в могиле и никогда оттуда не вернусь", — делится она.

Вся процедура доказательства, что ты живой на самом деле, может обойтись в копеечку. И если Марии пришлось оплатить лишь проезд до следователя и обратно, то остальным героям "возвращение к жизни" стоило гораздо больше: оплата услуг адвоката, сбор документов, государственные пошлины и многочисленные поездки в суд. Компенсации таким "покойникам" никто не выплачивает, зато теперь они могут быть точно уверены, что живы.