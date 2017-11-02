Дискуссия о Ленине: захоронить, создать музей, провести референдум

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В российском медиа-пространстве в очередной раз активизировалась дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина. Помимо традиционных точек зрения — захоронить или оставить на месте — звучат и другие предложения — сделать из мавзолея музей или провести референдум по данному вопросу.

За захоронение тела Ленина выступила телеведущая Ксения Собчак, недавно заявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах. Позже она скорректировала свою позицию, предложив провести референдум по данному вопросу. В пользу захоронения Ленина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон, также недавно объявившая об участии в выборах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно высказался против идеи захоронения. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.

В Кремле пока отмежевались от дискуссии, заявив, что данный вопрос в повестке дня Кремля не стоит. В фонде "Общественное мнение" активизацию дискуссии связывают с грядущими президентскими выборами.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.

Захоронить Ленина

Активизации дискуссии положило начало заявление Ксении Собчак, объявившей о намерении участвовать в выборах, что в случае своей победы она примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.

"Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что-то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства", — сказала на прошлой неделе на встрече с избирателями в Екатеринбурге Собчак.

Позже журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, также изъявившая желание участвовать в выборах, назвала тему Ленина популистской, при этом все же высказавшись в пользу захоронения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также не обошел вниманием данный вопрос, заявив, что решение о захоронении Ленина было бы верным с исторической точки зрения.

"Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров выразил мнение, что это неправильно, когда "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком".

"Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга", — подчеркнул глава Чечни.

Кадырова поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, отметив, что захоронение Ленина ознаменует новый этап развития России.

"Если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории", — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Возможен и референдум

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, и по этому поводу можно было бы провести референдум, но вместе с тем она убеждена, что в настоящее время этот вопрос трогать не надо.

"Еще один очаг противостояния стране не нужен. И поэтому, я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы. Может быть, путем референдума, что позволит выявить мнение большинства граждан. Но это будет не сегодня и не завтра", — заявила Матвиенко в интервью газете "Аргументы и факты".

Она убеждена, что "идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя".

"Ленин на Красной площади – это тоже часть нашей истории… Уверена, когда-то перезахоронение произойдет. Его следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме. Пока же есть еще целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь", — отметила Матвиенко.

В пользу референдума высказалась позже и Собчак, решившая, очевидно, скорректировать свою позицию.

"Теперь вот Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда добавляет, что решать должен (президент РФ Владимир) Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах. В марте ему, например, предстоит решить, кто станет президентом", — написала Собчак на своей странице в Facebook.

Обжалованию не подлежит

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно выступил против захоронения Ленина, предложив авторам таких идей "успокоиться и заняться серьезным делом". По его словам, решение о захоронении Ленина было принято высшим законодательным органом страны и было поддержано всеми без исключения законодательными собраниями всего союзного государства. Кроме того, по словам Зюганова, в соответствии с нынешним российским законом перезахоронение возможно только с согласия родственников, а племянница Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова "всегда была против и заявляла это не раз".

"Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни", — добавил Зюганов.

Против захоронения тела Ленина выступил и нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов.

"Да вообще, по-моему, трогать его (тело Ленина) не стоит и нельзя", — сказал он РИА Новости.

Пусть мавзолей станет музеем

На фоне высказываний противников и сторонников захоронения нестандартной выглядит идея главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова: он предложил сделать мавзолей на Красной площади музеем, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.

"Я думаю, что настало время решить проблему мавзолея, но только не вот таким радикальным образом, а сделать Мавзолей музеем", — сказал Федотов журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к предложениям убрать тело Ленина из мавзолея.

"Вот в Париже есть Дворец инвалидов, где есть гробница Наполеона, — это музей, а не место поклонения. Никто не приходит во Дворец инвалидов, чтобы положить венок к гробнице Наполеона. Моя идея как раз и заключается в том, чтобы превратить мавзолей в музей мавзолея", — продолжил глава СПЧ.

Он отметил, что для создания такого музея ничего менять не потребуется, тело останется в Мавзолее.

"Не надо ничего менять, это должен быть музей, на входе должен стоять билетер, который отрывает билетики. Дальше экспозиция, посвященная созданию мавзолея, технологии и истории бальзамирования. Это очень интересный будет музей, я вас уверяю, его посещать будут очень многие, но при этом он перестанет быть местом поклонения", — полагает Федотов.

Он подчеркнул, что к этому необходимо относиться как к истории, и с этой точки зрения превращение мавзолея в музей было бы самым правильным.

Сначала осмыслить, а потом решать

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев предположил, что сначала нужно осмыслить советский период страны, а уже после этого, по его мнению, станет понятно, что делать с телом вождя революции.

"Вопрос заключается не в том, надо тело Ленина хоронить или нет, а в том, как мы относимся к революции 1917 года и как мы относимся к тем 70 годам, когда у нас был советский строй… Надо переосмыслить, что с нами произошло с нашим народом за те 70 лет, и тогда принимать решение — закопать Ленина или, может, наоборот — памятник ему поставить", — заявил Фадеев журналистам.

Он охарактеризовал этот период в жизни России как "грандиозную попытку нашего народа к светлому будущему — со всеми достижениями, жертвами, издержками".

Не в повестке дня Кремля

Фадеев также отметил, что, с его точки зрения, нет ничего страшного в том, что тело Ленина выставлено на всеобщее обозрение, так как в России существует, например, культура почитания мощей святых. При этом секретарь Общественной палаты РФ подчеркнул, что в данном случае он не сравнивает тело Ленина с мощами святых, а лишь говорит о формальной стороне вопроса.

В Кремле в дискуссию вступать не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав тему резонансной, отметил, что ее в повестке дня Кремля нет.

"Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации", — заявил Песков.

Глава государства Владимир Путин ранее высказывался по этому вопросу. Путин заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.

В "Единой России" вопрос захоронения Ленина не считают первоочередным и точку зрения главы Чечни Рамзана Кадырова по этой теме в партии не обсуждали, заявил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

В преддверии выборов

По мнению главы Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александра Ослона, такая активизация дискуссии о захоронении Ленина связана с президентскими выборами, которые пройдут в марте 2018 года.

"Все сейчас будут активизироваться в связи с предстоящими президентскими выборами… Выборы вызывают потрясение, значит, дух времени возникает. Естественно, больше всего этот самый дух выборов задевает и возбуждает политические и околополитические тусовки, в том числе медийные", — сообщил Ослон, отвечая на вопрос о том, с чем связан очередной виток дискуссии на эту тему.

При этом социолог считает, что в обсуждении этой темы задействованы очень небольшие группы людей — "фанаты", выступающие за захоронение вождя революции или против. По его словам, большая часть общества не готова принимать решение по этому вопросу и предпочитает отложить его на будущее.