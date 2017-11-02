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Общество

Дискуссия о Ленине: захоронить, создать музей, провести референдум

18:5602.11.2017
(обновлено: 18:57 02.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Архивное фотоМавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В российском медиа-пространстве в очередной раз активизировалась дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина. Помимо традиционных точек зрения — захоронить или оставить на месте — звучат и другие предложения — сделать из мавзолея музей или провести референдум по данному вопросу.

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ФОМ связал призывы политиков захоронить тело Ленина с выборами
За захоронение тела Ленина выступила телеведущая Ксения Собчак, недавно заявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах. Позже она скорректировала свою позицию, предложив провести референдум по данному вопросу. В пользу захоронения Ленина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон, также недавно объявившая об участии в выборах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно высказался против идеи захоронения. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.

В Кремле пока отмежевались от дискуссии, заявив, что данный вопрос в повестке дня Кремля не стоит. В фонде "Общественное мнение" активизацию дискуссии связывают с грядущими президентскими выборами.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить тело Ленина
В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.

© РИА Новости / Артем СеменовПерейти в фотобанкЧто собой представляет Мавзолей В.И. Ленина
© РИА Новости / Артем Семенов
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Что собой представляет Мавзолей В.И. Ленина

Захоронить Ленина

Активизации дискуссии положило начало заявление Ксении Собчак, объявившей о намерении участвовать в выборах, что в случае своей победы она примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.

"Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что-то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства", — сказала на прошлой неделе на встрече с избирателями в Екатеринбурге Собчак.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Зюганов о захоронении Ленина: просьба успокоиться и заняться делом
Позже журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, также изъявившая желание участвовать в выборах, назвала тему Ленина популистской, при этом все же высказавшись в пользу захоронения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также не обошел вниманием данный вопрос, заявив, что решение о захоронении Ленина было бы верным с исторической точки зрения.

"Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров выразил мнение, что это неправильно, когда "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком".

Мавзолей В.И. Ленина. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Довольно глазеть на труп": Кадыров предложил предать земле тело Ленина‍
"Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга", — подчеркнул глава Чечни.

Кадырова поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, отметив, что захоронение Ленина ознаменует новый этап развития России.

"Если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории", — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Возможен и референдум

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, и по этому поводу можно было бы провести референдум, но вместе с тем она убеждена, что в настоящее время этот вопрос трогать не надо.

"Еще один очаг противостояния стране не нужен. И поэтому, я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы. Может быть, путем референдума, что позволит выявить мнение большинства граждан. Но это будет не сегодня и не завтра", — заявила Матвиенко в интервью газете "Аргументы и факты".

Усыпальница вождя: Мавзолей Ленина в архивных кадрах
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.Посетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, который открылся после ремонта
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-ВасильевПерейти в фотобанкУсыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.Красная площадь. Мавзолей В. И. Ленина
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
© Фото : Public domainОднако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.Караул 1-й Советской объединённой военной школы РККА им. ВЦИК у временного мавзолея. Фотография 1924 г.
© Фото : Public domain
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКаменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.Танк на военном параде во время празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 1930 год.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.Смена почетного караула около Мавзолея В. И. Ленина
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
© РИА Новости / Георгий ПетрусовПерейти в фотобанкМавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.Очередь к Мавзолею В.И.Ленина. 1965 год
© РИА Новости / Георгий Петрусов
Перейти в фотобанк
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСаркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.Бальзамированное тело В.И.Ленина в мавзолее в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкВ 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.Очередь к Мавзолею на Красной площади. 60 лет со дня смерти В.И.Ленина
© РИА Новости / Борис Кауфман
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В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
© РИА Новости / Борис КавашкинПерейти в фотобанкВ 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве. 1973 год.
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
© РИА Новости / Иван ДенисенкоПерейти в фотобанкВ 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.Парад физкультурников на Красной площади 1 мая
© РИА Новости / Иван Денисенко
Перейти в фотобанк
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.Празднование Дня солидарности 1 Мая на Красной площади. Руководители Коммунистической партии Советского Союза и Советстского правительства на трибуне Мавзолея В.И.Ленина
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
© РИА Новости / Лев ПоликашинПерейти в фотобанкВ 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.Дети во время возложения цветов к Мавзолею В.И.Ленина в Москве. 1968 год
© РИА Новости / Лев Поликашин
Перейти в фотобанк
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.Возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.Расчистка снега у входа в мавзолей Владимира Ленина на Красной площади. Депутат Государственной Думы РФ от фракции Единая Россия Владимир Мединский выступил с инициативой о перезахоронении тело Владимира Ленина
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
© AP Photo / Pavel GolovkinДвойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве
© AP Photo / Pavel Golovkin
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / О. НосоваПерейти в фотобанкДискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.Красная площадь
© РИА Новости / О. Носова
Перейти в фотобанк
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЦеремония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.Участники акции на Красной площади во время церемонии возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.
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Она убеждена, что "идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя".

"Ленин на Красной площади – это тоже часть нашей истории… Уверена, когда-то перезахоронение произойдет. Его следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме. Пока же есть еще целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь", — отметила Матвиенко.

Дети перед входом в Мавзолей В. И. Ленина. Архивное фото
© AFP 2017 / Natalia Kolesnikova
Матвиенко не исключила референдума о захоронении Ленина
В пользу референдума высказалась позже и Собчак, решившая, очевидно, скорректировать свою позицию.

"Теперь вот Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда добавляет, что решать должен (президент РФ Владимир) Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах. В марте ему, например, предстоит решить, кто станет президентом", — написала Собчак на своей странице в Facebook.

Обжалованию не подлежит

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно выступил против захоронения Ленина, предложив авторам таких идей "успокоиться и заняться серьезным делом". По его словам, решение о захоронении Ленина было принято высшим законодательным органом страны и было поддержано всеми без исключения законодательными собраниями всего союзного государства. Кроме того, по словам Зюганова, в соответствии с нынешним российским законом перезахоронение возможно только с согласия родственников, а племянница Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова "всегда была против и заявляла это не раз".

"Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни", — добавил Зюганов.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собчак, став президентом, первым делом хочет убрать тело Ленина из Мавзолея
Против захоронения тела Ленина выступил и нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов.

"Да вообще, по-моему, трогать его (тело Ленина) не стоит и нельзя", — сказал он РИА Новости.

Пусть мавзолей станет музеем

На фоне высказываний противников и сторонников захоронения нестандартной выглядит идея главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова: он предложил сделать мавзолей на Красной площади музеем, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.

"Я думаю, что настало время решить проблему мавзолея, но только не вот таким радикальным образом, а сделать Мавзолей музеем", — сказал Федотов журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к предложениям убрать тело Ленина из мавзолея.

"Вот в Париже есть Дворец инвалидов, где есть гробница Наполеона, — это музей, а не место поклонения. Никто не приходит во Дворец инвалидов, чтобы положить венок к гробнице Наполеона. Моя идея как раз и заключается в том, чтобы превратить мавзолей в музей мавзолея", — продолжил глава СПЧ.

Он отметил, что для создания такого музея ничего менять не потребуется, тело останется в Мавзолее.

Владимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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Без Ленина революция 1917 года бы не произошла, считают большинство россиян
"Не надо ничего менять, это должен быть музей, на входе должен стоять билетер, который отрывает билетики. Дальше экспозиция, посвященная созданию мавзолея, технологии и истории бальзамирования. Это очень интересный будет музей, я вас уверяю, его посещать будут очень многие, но при этом он перестанет быть местом поклонения", — полагает Федотов.

Он подчеркнул, что к этому необходимо относиться как к истории, и с этой точки зрения превращение мавзолея в музей было бы самым правильным.

Сначала осмыслить, а потом решать

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев предположил, что сначала нужно осмыслить советский период страны, а уже после этого, по его мнению, станет понятно, что делать с телом вождя революции.

"Вопрос заключается не в том, надо тело Ленина хоронить или нет, а в том, как мы относимся к революции 1917 года и как мы относимся к тем 70 годам, когда у нас был советский строй… Надо переосмыслить, что с нами произошло с нашим народом за те 70 лет, и тогда принимать решение — закопать Ленина или, может, наоборот — памятник ему поставить", — заявил Фадеев журналистам.

Он охарактеризовал этот период в жизни России как "грандиозную попытку нашего народа к светлому будущему — со всеми достижениями, жертвами, издержками".

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зюганов заявил, что Собчак "пиарится" на заявлениях о Ленине и Крыме
Фадеев также отметил, что, с его точки зрения, нет ничего страшного в том, что тело Ленина выставлено на всеобщее обозрение, так как в России существует, например, культура почитания мощей святых. При этом секретарь Общественной палаты РФ подчеркнул, что в данном случае он не сравнивает тело Ленина с мощами святых, а лишь говорит о формальной стороне вопроса.

Не в повестке дня Кремля

В Кремле в дискуссию вступать не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав тему резонансной, отметил, что ее в повестке дня Кремля нет.

"Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации", — заявил Песков.

Глава государства Владимир Путин ранее высказывался по этому вопросу. Путин заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.

В "Единой России" вопрос захоронения Ленина не считают первоочередным и точку зрения главы Чечни Рамзана Кадырова по этой теме в партии не обсуждали, заявил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

В преддверии выборов

Вид на Мавзолей В.И. Ленина. Архивное фото
© РИА Новости / Рунов
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Гордон считает, что тело Ленина нужно убрать с Красной площади
По мнению главы Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александра Ослона, такая активизация дискуссии о захоронении Ленина связана с президентскими выборами, которые пройдут в марте 2018 года.

"Все сейчас будут активизироваться в связи с предстоящими президентскими выборами… Выборы вызывают потрясение, значит, дух времени возникает. Естественно, больше всего этот самый дух выборов задевает и возбуждает политические и околополитические тусовки, в том числе медийные", — сообщил Ослон, отвечая на вопрос о том, с чем связан очередной виток дискуссии на эту тему.

При этом социолог считает, что в обсуждении этой темы задействованы очень небольшие группы людей — "фанаты", выступающие за захоронение вождя революции или против. По его словам, большая часть общества не готова принимать решение по этому вопросу и предпочитает отложить его на будущее.

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  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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