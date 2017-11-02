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Общество

"Изи, изи… Что им изи?": надо ли говорить с детьми на языке рэп-баттлов

08:0002.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчитель истории Сергей Цыбульский во время урока в десятом классе лицея при Высшей школе экономики в МосквеУчитель истории Сергей Цыбульский во время урока в десятом классе лицея при Высшей школе экономики в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Постникова. "Ойкей, Гуголь, кто такой запад? И почему моя дочь его роняет?" — это одна из сотен записей в паблике в "ВКонтакте", опубликованных детьми якобы от имени их родителей. Язык, сформированный в Cети, перетекает в устную речь, и вот тут возникают "трудности перевода" в общении молодых интернет-пользователей со старшим поколением.

На заседании Совета по русскому языку вице-премьер Ольга Голодец призвала лингвистов не игнорировать язык, который формируют рэп-баттлы. "У нас образуется сейчас огромный разрыв: мы с вами говорим на нормальном литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются", — сказала Голодец. Значит ли это, что преподаватель для пущей убедительности должен говорить с учениками на языке рэп-баттла, и стоит ли уделять новому сленгу столько внимания?

© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкОльга Голодец на пресс-конференции "Качество приема в вузы – 2017" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Ольга Голодец на пресс-конференции "Качество приема в вузы – 2017" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

При оценке сочинения ЕГЭ по литературе сленг является одной из причин, по которой ученик может потерять баллы. "Нельзя в школе учить "Грозу", вечером заниматься в рэп-студии, а потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он не так поставил запятую", — отметила Голодец. По словам преподавателя русского языка и литературы Ларисы Красноселовой, если на занятиях общение идет на сленге, то и критерии ЕГЭ надо менять — иначе получатся двойные стандарты.

Ребенок с книгами. Архивное фото
© Fotolia / Picture-Factory
Учитель-неформал: чем молодые педагоги удивляют учеников
Красноселова убеждена, что учителя обязаны понимать молодежный сленг: "Мы должны знать, что дети смотрят, кого они слушают". Однако, по словам педагога, это осложняется тем, что средний возраст учителей — около 50 лет.

"Я понимаю, когда молодые преподаватели пытаются быть современными. Но будет странно, если 70-летняя учительница начнет выражаться как школьники", — говорит 18-летний Женя, которому как-то пришлось проводить своей учительнице ликбез на тему подросткового сленга. "Изи, изи… Что им изи-то?!" — смеется, приводя ее слова, Женя. — Вот, объяснил ей, что в буквальном смысле это означает "легко".

И школьники и преподаватели сходятся в том, что использовать сленг на занятиях не стоит. "Это не новый язык, а социальный диалект, который связан с молодежной культурой, — отмечает Игорь Исаев, директор Института лингвистики РГГУ. — Говорить на этом языке целесообразно только в качестве языковой игры, если вы хотите показать студентам, что знаете об этой культуре и тем самым планируете войти в доверие".

По словам Исаева, в отличие от литературного языка, такой диалект не может стать универсальным средством общения. Русский язык меняется не настолько быстро, чтобы разные поколения перестали понимать друг друга. "Мне 39 лет, моим студентам по 19. Если я не знаю какую-то их лексику, я обязательно спрашиваю, — рассказывает Исаев. — Вот недавно узнал от них слово "залипать".

© Фото : Из архива ансамбля "50 копеек"Участники ансамбля "50 копеек". Слева направо: Фёдор Шардаков, Денис Шенин, Олег Мыльников
© Фото : Из архива ансамбля "50 копеек"
Участники ансамбля "50 копеек". Слева направо: Фёдор Шардаков, Денис Шенин, Олег Мыльников

Леве 16 лет, и его очень интересует культура рэп-баттлов. Его учительница по литературе однажды включила в классе два трека в жанре хип-хоп: это был пермский ансамбль "50 копеек", который зарифмовал историю эпохи дворцовых переворотов и Смутного времени "еще до того, как это стало мейнстримом". Трек длится всего несколько минут и состоит из строчек вроде "Всегда смена власти совершалась руками // Придворных лиц и гвардейскими полками". "Текст запоминается автоматически, и все рифмы всплывают потом на контрольной", — рассказывает Лева. Тем не менее он считает, что объяснять материал с помощью сленга не стоит: "С классикой все должно быть намного тоньше — нельзя сюда приплетать какой-нибудь "зашквар" или "хайпануть".

К слову, идея говорить об истории в жанре рэп-баттла работает с 2010 года. Тогда был запущен проект Epic Rap Battles of History (с англ. — "Эпичные исторические баттлы") — серия видео, в которых исторические персонажи, как реальные, так и вымышленные, сталкиваются в словесном рэп-поединке. Сегодня канал ERB насчитывает 14 миллионов пользователей, а в его архивах есть баттлы между западными и восточными философами, Теодором Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, Распутиным и Сталиным, Стивеном Спилбергом и Альфредом Хичкоком и многими другими.

Преподаватель истории в лицее Высшей школы экономики Василий Кузнецов считает, что объяснять материал с помощью сленга в стиле "Лжедмитрий хайпанул" неприемлемо. Однако, по его словам, к сленгу можно обратиться для "актуализации проблемы": к примеру, чтобы провести параллель между современными выражениями и петровскими нововведениями в язык. "У современного преподавателя в руках огромный набор методов — от использования комиксов до мини-исследований, от анализа источников до рэп-баттлов между западниками и славянофилами, однако каждому методу — свое поле для приложения", — говорит Кузнецов.

Анастасия Белаванцева
© Фото : из личного архива Анастасии Белаванцевой
"Послал Бог учителя на свою голову": зачем молодые идут работать в школу
Преподаватель считает, что воздействие рэпа, как и всей массовой культуры, на историческое сознание сегодня колоссально. Так, многие ошибочно полагают, что Аляску США продала Екатерина Великая. Источником этого мифа стала песня группы "Любэ" "Не валяй дурака, Америка!". "Если в массовой культуре будет появляться качественный (топовый) контент на исторические темы в приличном (годном) исполнении, подобных заблуждений удастся избежать", — подытоживает Кузнецов.

По словам Ларисы Красноселовой, многие продвинутые учителя стараются сегодня идти в ногу со временем: так, преподаватели литературы параллельно с классикой рассказывают школьникам о современных писателях. "Современную литературу, хотя бы лауреатов "Большой книги" (Российская национальная литературная премия. — Прим. ред.), преподавать необходимо, — говорит Красноселова. — Однако нельзя забывать классику, ведь те же блогеры свободно используют аллюзии к классической литературе, и современные реалии им в этом не мешают".

Глоссарий

Новые слова появляются в интернете постоянно. РИА Новости составило базовый глоссарий самых часто используемых выражений, который поможет сориентироваться в подростковом пространстве соцсетей.

Агриться (от англ. angry — яростный, злой) — злиться, раздражаться, негодовать.

Баттхерт (от англ. butt + hurt — "боль в заднице") — состояние негодования, бурное выражение раздражения и гнева.

Дать Себастьяна — уйти, покинуть какое-либо место.

Жиза — жизненная ситуация.

Залипать — 1) увлекаться чем-то (залипать за что-то); 2) засыпать (залипать на парах).

Зашквар — 1) позор, 2) что-то неактуальное.

Лойс, лукойл, лукиавелли — лайк (от англ. like — нравиться), оценить понравившуюся запись.

Лухари, лакшери (от англ. luxury — шикарно) — роскошно.

Хайп (от англ. hype — надувательство, беззастенчивая реклама) — шумиха, то, что очень популярно.

Хайпануть — сделать что-то на волне хайпа, быть в тренде.

Хейтер (от англ. hate — ненавидеть) — недоброжелатель.

Хейтить — ненавидеть.

Шмот — одежда, прикид.

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