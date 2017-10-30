Голодец призвала лингвистов не игнорировать язык рэп-баттлов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец призвала лингвистов не игнорировать параллельное формирование русского языка в среде рэп-баттлов.

"Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать (чтобы понять). А молодежь понимает сходу. Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя", — сказала Голодец на заседании совета по русскому языку.

Тема рэп-баттлов стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов). Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. В интернете запись поединка набрала уже 26 миллионов просмотров. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.