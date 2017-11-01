Известный ученый-атомщик скончался после ДТП в Ленинградской области

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученый-атомщик Георгий Карзов скончался на 79-м году жизни от травм, полученных в результате ДТП в Ленинградской области, сообщается на сайте ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей".

В минувшую субботу СМИ сообщили, что ученый и его жена были попали в аварию во Всеволожском районе Ленобласти, их госпитализировали. По данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением в снежную погоду и врезался в ограждение трассы.

Доктор технических наук, профессор Карзов был лауреатом Государственных премий СССР и России, а также других государственных наград. "Коллектив НИЦ "Курчатовский институт" — ЦНИИ КМ "Прометей" понес невосполнимую утрату", — говорится в некрологе, опубликованном на сайте ведомства.