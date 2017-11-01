Роскомнадзор проследит за исполнением Twitter закона о базах данных

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор будет следить за развитием ситуации с исполнением закона о локализации баз данных российских пользователей Twitter, сказал в среду журналистам глава надзорного ведомства Александр Жаров.

"Мы будем смотреть, как развивается эта ситуация. Но по большому счету закон работает с 2015 года. В данном случае это добрая воля Российской Федерации, что мы ждем середины 2018 года. Будет расти давление на компанию Russia Today Sputnik , дальше это очевидно будет коллегиальное решение, какие будут зеркальные меры", — сказал Жаров.

"Все инструменты в наших руках есть. Просто мы гораздо более, скажем так, толерантные и миролюбивые, чем наши американские коллеги", — добавил он.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Жаров еще в конце 2015 года говорил, что Роскомнадзор находится в переписке с Facebook и Twitter относительно того, намерены ли они хранить персональные данные своих пользователей на территории РФ или нет. В июне 2016 года он заявил, что встречается с представителями этих компаний "минимум два раза в год" и продолжающийся диалог с ними позволяет предположить, что рано или поздно требования российского закона будут каждой из этих компаний выполнены в полном объеме.

С Twitter ведомству удалось договориться: администрация сервиса направила Роскомнадзору письмо, пообещав в середине 2018 года перенести хранение баз персональных данных своих российских пользователей на территорию РФ.

Ранее американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.