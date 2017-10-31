В Госдуму внесут закон о биологической безопасности россиян

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото.

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Закон о биологической безопасности России разрабатывается в правительстве и в декабре должен быть внесен в Госдуму, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, он отметил, что необходимо взять под контроль работу зарубежных лабораторий, которые проводят клинические исследования на территории России.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что кто-то проводит целенаправленный сбор биологических материалов россиян, причем речь идет о разных этносах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что спецслужбы располагают информацией о подобных действиях со стороны некоторых эмиссаров и неправительственных организаций.

Ситуация со сбором биологических материалов является очень острой, так как в современном мире расшифровка генома дает возможности преднамеренного нанесения вреда, "в том числе и с военными целями", заявил ранее Онищенко в беседе с РИА Новости. По его мнению, существует угроза создания "генетического оружия".