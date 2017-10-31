В Ленобласти открыли мемориал в память о погибших в катастрофе над Синаем

Губернатор Георгий Полтавченко на открытии памятника жертвам террористического акта над Синаем на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. 31 октября 2017

Губернатор Георгий Полтавченко на открытии памятника жертвам террористического акта над Синаем на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. 31 октября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Мемориал "Сад памяти" погибшим в авиакатастрофе над Синаем открыли на Румболовской горе в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

"Каждый из нас помнит те события, когда из-за теракта оборвались человеческие жизни. Большинство из погибших были петербуржцами и жителями Ленинградской области", — сказал присутствовавший на церемонии открытия памятника министр транспорта Максим Соколов.

Память погибших почтили минутой молчания, затем памятник освятил священник. Волонтеры отпустили в небо 224 белых шара, после чего родственники погибших возложили к мемориалу цветы и зажгли свечи.

Памятник представляет собой коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие орган. В ветреную погоду они будут издавать гул.

В мемориальный комплекс входит "Роща памяти" из краснолистных кленов и елей. Число кленов (128) соответствует количеству погибших семей, а 25 елей — числу погибших детей.