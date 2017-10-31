В ГД назвали недоразумением инцидент с жалобой петербурженки

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В аппарате Госдумы назвали технической ошибкой и досадным недоразумением инцидент с блокировкой электронного обращения жительницы Санкт-Петербурга из-за фамилии маршала СССР Василия Блюхера, подчеркнув, что проблема устранена и заявление взято на контроль.

Как ранее сообщило издание "Комсомольская правда в Петербурге", жительница города Алина Беляева попытались отправить обращение через сайт Госдумы, указав в нем адрес: проспект Маршала Блюхера. Но сайт не принял обращение, якобы найдя в тексте обращения нецензурную лексику. Вместе с тем, как пишет издание, в управлении ГД по работе с обращениями граждан на ситуацию среагировали быстро и прислали письмо с извинениями, пообещав сократить срок рассмотрения заявления.

"Это техническая ошибка и досадное недоразумение, но проблема уже устранена и заявительнице по этому вопросу принесены извинения. Ее обращение взято на контроль", — сказал РИА Новости источник в аппарате нижней палаты.