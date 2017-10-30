Депутат прокомментировал слова Жириновского о мусульманских женщинах

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек напомнил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, что каждая семья сама решает, сколько у них будет детей, независимо от вероисповедания.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе "Международная политика – Россия 2030", говоря о проблемах демографии на планете, резко отозвался о многодетных мусульманских женщинах.

"Многодетные семьи — это один из фундаментов мусульманского мира, ведь эти дети вырастают в работающих граждан, заботятся о родителях и трудятся на благо государства. Уверен, что каждая семья, независимо от вероисповедания, сама при обоюдном согласии решает, сколько у них будет детей", — сказал Бальбек РИА Новости, комментируя высказывания Жириновского.