В Дагестане подготовили документы для возвращения мальчика из Ирака

МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Необходимые документы для возвращения мальчика Заида из иракского приюта в Махачкалу подготовлены, осталось решить проблемы с иранской стороной, заявила в понедельник РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

Ранее сообщалось, что жители Дагестана Ахмед и Патимат узнали своего внука на видео телекомпании RT из приюта в Ираке и собирают документы для его возвращения домой. Последний раз они видели мальчика два года назад. В ноябре 2015 года их дочь вместе с ребенком уехала из России. У Заида есть младший брат Абубакр, которому сейчас около года, никаких данных о его местонахождении нет.

"Все проблемы продиктованы не с нашей стороны, а со стороны Ирака. Мы готовы, мы исследовали актовые записи, мы установили гражданство ребенка, у нас есть все подтверждающие документы для того, чтобы ему в нашем посольстве оформили возвращение и привезли домой. Все документы восстановлены, удостоверены, есть родственники. Вопрос состоит лишь в том, когда будет готова противоположная сторона", — рассказала Ежова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в августе выложил в Instagram видеоролик RT , снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде.

Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 25 человек, среди которых четыре женщины. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. Сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше трех лет.