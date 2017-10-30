СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновила работу после шторма, остановившего движение паромов, говорится в сообщении на сайте оператора переправы "Морская дирекция".

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена до улучшения погодных условий ранним утром в понедельник.

"Работа переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", — сообщили в "Морской дирекции".

Оператор переправы отметил, что в ночь с понедельника на вторник ожидается усиление ветра, что может вновь остановить движение паромов.

В конце сентября переправа в Керчи простаивала более четырех суток из-за шторма, за это время по обе стороны переправы скопилось более трех тысяч автомобилей и автобусов. Глава МЧС России Владимир Пучков тогда поручил своевременно доводить прогноз погоды до населения в случае ухудшения погоды в Крыму.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

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