Керченская паромная переправа четвертые сутки стоит из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Движение паромов через Керченский пролив по-прежнему приостановлено, штормовая погода сохраняется, сообщает крымское управление МЧС РФ.
По данным крымских метеорологов, в течение суток 29 сентября порывы ветра будут достигать 22-27 м/с. "К утру 30 сентября скорость ветра снизится до 17-22 м/с. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде", — говорится в сообщении.
По состоянию на 6 часов утра пятницы, очередь на паром в порту "Крым" составляет 1700 единиц транспорта: 1500 легковых автомобилей, 158 грузовых, 42 автобуса. На стоянке аэропорта Керчи — 158 грузовых автомобилей. Общее количество человек, ожидающих очереди на паром, составляет 2959 человек, из них 29 детей.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.
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