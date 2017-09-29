Керченская паромная переправа четвертые сутки стоит из-за шторма

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Движение паромов через Керченский пролив по-прежнему приостановлено, штормовая погода сохраняется, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Переправа прекратила работу в связи с усилением ветра в 23.00 понедельника. В четверг ГУМЧС сообщало, что ее открытие планируется во второй половине дня 29 сентября.

По данным крымских метеорологов, в течение суток 29 сентября порывы ветра будут достигать 22-27 м/с. "К утру 30 сентября скорость ветра снизится до 17-22 м/с. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде", — говорится в сообщении.

По состоянию на 6 часов утра пятницы, очередь на паром в порту "Крым" составляет 1700 единиц транспорта: 1500 легковых автомобилей, 158 грузовых, 42 автобуса. На стоянке аэропорта Керчи — 158 грузовых автомобилей. Общее количество человек, ожидающих очереди на паром, составляет 2959 человек, из них 29 детей.

Начальник крымского управления МЧС Сергей Шахов заверил, что ситуация находится на строгом контроле Центра управления в кризисных ситуациях. Для поддержки граждан, ожидающих очереди на паром, развернут городок жизнеобеспечения, где можно получить всю необходимую помощь. Работают две полевые кухни с бесплатной выдачей каши, чая, горячей воды. Спасатели призывают водителей, которые только планируют движение к переправе, по возможности отложить поездку.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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