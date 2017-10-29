В октябре Telegram заблокировал 8,5 тысячи каналов, связанных с терроризмом

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в октябре текущего года мессенджер заблокировал более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом.

"Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram-каналов должны соблюдать, например, пользовательское соглашение Telegram запрещает публично пропагандировать насилие в любом виде. Именно поэтому только в октябре этого года мы заблокировали более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Дурова.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.