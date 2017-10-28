В Петербурге открыли памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом открыт в субботу на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского комитета по социальной политике.

"На Серафимовском кладбище, на месте захоронения неидентифицированных останков погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, открылся памятник жертвам трагедии "Сложенные крылья", — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Албин, председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, представители главного управления ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В небо были запущены 25 белых воздушных шаров, символизирующих души всех погибших в катастрофе детей. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Расследование продолжается до сих пор, ФСБ ранее квалифицировала случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.