Исследование показало, чем россияне занимаются в интернете

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россияне проводят в соцсетях 32% всего своего онлайн-времени, или почти 20 часов в месяц, говорится в исследовании GfK "Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году".

"Россияне проводят в соцсетях почти треть всего своего онлайн-времени, это лидирующая активность. Десятую часть от всего объема времени в интернете они проводят на сайтах и в приложениях, посвященных покупкам. Это более пяти часов в месяц, и доля этого вида активности в общем времени онлайн остается стабильной", — говорится в документе.

При этом непосредственно на коммуникации у них приходится 11%, или чуть больше семи часов. На получение информации, в том числе чтение новостей, уходит в среднем 10% онлайн-времени. Наименьшую долю онлайн-времени россияне уделяют играм — 7%.

По результатам совместного исследования GfK и "Яндекс.Маркета", на сентябрь на мобильные устройства приходилось 17% заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте трансграничной торговли. При этом почти 80% покупок с мобильных устройств в иностранных онлайн-магазинах были сделаны через мобильное приложение. В российских онлайн-магазинах аналогичный показатель составляет 27%. Также, по данным GfK, россияне все чаще делают покупки через мобильный телефон и приложения.

"Маркетплейсы растут в рейтингах основных онлайн-брендов и становятся основной точкой входа для все большего количества онлайн-пользователей при поиске товаров в интернете – также за счет мобильных приложений…. В целом в 2017 году аудитория e-commerce значительно выросла: с 25% в 2016 году до 30% в 2017 году. Сегодня более 24 миллионов россиян в возрасте 16-55 лет делают покупки в интернете", — говорится в отчете. В списке топ-25 основных онлайн-брендов в России входят Avito, AliExpress, Yandex.Market, Yula, Ozon.

"С учетом тенденций и скорости изменений в кросс-медийном поведении потребителей в России, мы считаем, что мобильный ритейл выведет конкуренцию в ритейле на новый уровень. Мобильный телефон все чаще будет становиться точкой входа в интернет, а мобильные приложения — местом покупки", — приводятся в сообщении слова руководителя кросс-медийной панели GfK Rus Елены Первушиной.