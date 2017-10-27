Путин поручил ужесточить наказание за незаконные перевозки пассажиров

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству ужесточить наказание за нелегальные перевозки пассажиров: ввести дисквалификацию должностных лиц и расширить основания для конфискации автомобиля, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Разработать комплекс мер по повышению ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, предусмотрев введение дисквалификации должностных лиц, а также расширение оснований применения административного наказания в виде конфискации транспортного средства", — говорится в сообщении.

Поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета 22 сентября. Срок, который Путин дает правительству на его исполнение, — до 1 апреля 2018 года. Президент назначил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ответственным за выполнение этого поручения.