Почти половина россиян признала, что у них есть спиннеры, показал опрос

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Почти 50% россиян заявили, что являются обладателями спиннеров, а 45% опрошенных сказали, что игрушка им не понравилась, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
12.2%Да, это отличная игрушка
69.2%Нет, и не понимаю, почему он так популярен
18.6%Я не знаю, что это
Согласно данным опроса, само слово спиннер знакомо большинству россиян, только 35% респондентов услышали о нем впервые. Семьдесят пять процентов россиян определяют спиннер как средство для мелкой моторики или обычную игрушку, а 23% опрошенных причисляют его к модному аксессуару.
Согласно данным исследования, 15% респондентов поддерживают предложение о полном запрете игрушки, 33% — о частичном ограничении пользования спиннерами для несовершеннолетних. Но 40% россиян выступают против подобных запретов.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 октября среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.