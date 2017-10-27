Почти половина россиян признала, что у них есть спиннеры, показал опрос

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Почти 50% россиян заявили, что являются обладателями спиннеров, а 45% опрошенных сказали, что игрушка им не понравилась, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

У вас есть спиннер? Да, это отличная игрушка

Нет, и не понимаю, почему он так популярен

Я не знаю, что это Результаты 12.2% Да, это отличная игрушка

69.2% Нет, и не понимаю, почему он так популярен

18.6% Я не знаю, что это Все опросы Голосовать

"Каждый второй опрошенный (48%) сообщил, что спиннер есть у него или его близких знакомых (заметно выше эта доля среди 25-34-летних – 65%, активных интернет-пользователей – 55%), еще 8% сказали, что владели им ранее. Однако многих владельцев (или знакомых с обладателями спиннеров) постигло разочарование: 45% признались, что игрушка в использовании им не понравилась, положительные оценки дали лишь 16%", — отмечено в материалах исследования.

Согласно данным опроса, само слово спиннер знакомо большинству россиян, только 35% респондентов услышали о нем впервые. Семьдесят пять процентов россиян определяют спиннер как средство для мелкой моторики или обычную игрушку, а 23% опрошенных причисляют его к модному аксессуару.

Четверть россиян (26%) считают, что спиннеры могут быть опасными для здоровья, однако половина опрошенных (51%) считают игрушку совершенно безвредной. Еще 23% пока не склоняются ни к одной из позиций, подчеркивается в материалах опроса.

Согласно данным исследования, 15% респондентов поддерживают предложение о полном запрете игрушки, 33% — о частичном ограничении пользования спиннерами для несовершеннолетних. Но 40% россиян выступают против подобных запретов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 октября среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.