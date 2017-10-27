"Я всегда перепачканный". Трубочисты — о водке, котятах и мести

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Ануш Долуханян. "Ты чернее трубочиста", — фраза из знаменитого "Мойдодыра", которую чуть ли не каждый слышал в детстве. В реальности же многие городские жители уже давно не видели этих самых трубочистов. Немногие знают, но трубочисты все еще существуют, и они продолжают делать свою работу. Корреспондент РИА Новости нашла профессиональных трубочистов, которые рассказали о том, как они отмываются от сажи и сколько получают за чистку печей и труб.

В России почти нет мест, где можно выучиться на трубочиста: училище в Карелии и курсы в Москве, поэтому все они учатся друг у друга. "Раньше я работал плотником, это была интересная работа, но меня не устраивала зарплата. В это время я случайно познакомился с печником, который был трубочистом по совместительству. Я с ним пообщался и тоже стал трубочистом. Я работал вместе с мастером и перенимал опыт у него", — рассказывает Максим.

Это профессия официально не зафиксирована никакими документами и популярностью не пользуется. При этом потребность в трубочистах хоть и уменьшилась, но совсем не исчезла. "Сейчас, например, у нас сезон, зима в каких-то профессиях не сезон, а у нас очень даже, потому что включили отопление, а на дачах у людей печки не работают. Раньше все сами занимались обслуживанием печей. Сейчас же старшее поколение больше этого не делает, а молодое не умеет. Вот они и вызывают нас", — поясняет трубочист.

"Каждый новый заказ — это новые люди. Встречаются такие, которые совершенно не готовы платить за нашу работу, говорят, что это "пустяковый труд". Но трубочисты умеют мстить. Например, могут оставить в дымоходе кирпич или моток проволоки. Через какое-то время все зарастает сажей — и чтобы достать это из дымохода, приходится его частично разбирать. Это мешает и может создавать больше дыма и копоти", — говорит Максим.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Печник-чистильщик Максим во время очистки печи в Сергиево-Посадском районе Московской области © РИА Новости / Григорий Сысоев Печник-чистильщик Максим во время очистки печи в Сергиево-Посадском районе Московской области

Доставал трубочист из печей и другие "артефакты", например бутылку водки, которую кто-то "спрятал на черный день, а потом забыл". Еще из дымохода часто достают разных животных: кошек и птиц. "Зачастую в трубах птицы вьют гнезда, куда тащат все: от проволоки до тряпок и глины, — отмечает Максим. — Я несколько раз вынимал такие гнезда, а птицы в это время кружили недовольные вокруг трубы, пикировали на крышу".

Максим работает в частном секторе, в основном это дачники и люди, у которых печное отопление, владельцы каминов и бань. Обычно дымоходы чистят редко, на свое усмотрение, но, по его словам, нужно это делать два раза в год: до отопительного сезона и после. "Бывает, что человек пришел в баню попариться, а внутри — дым. Одна наша заказчица позвонила нам через год после того, как мы ей почистили печь, и говорит, что у нее из трубы огонь вырывается. Я ей посоветовал вызвать пожарных, а она сказала, что они ей сейчас весь дом зальют. А если бы вовремя почистила, как я советовал, пожара бы и не было", — удивляется Максим.

Обычно очистка дымоходов стоит от шести до восьми тысяч. Точная цена зависит от местоположения объекта. В среднем же зарплата трубочиста, по словам Максима, 50-60 тысяч. Но он считает, что зарплата не самое главное, а главное — свободный график и отсутствие начальника.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Печник-чистильщик Максим во время очистки печи в Сергиево-Посадском районе Московской области © РИА Новости / Григорий Сысоев Печник-чистильщик Максим во время очистки печи в Сергиево-Посадском районе Московской области

"Трубочист — это пыльная работа, поэтому мы работаем в респираторах. Сажу трудно отчистить. Обычное мыло поможет, но нужно несколько раз оттирать грязь. Можно брать что-то посильнее, гель для душа например. Я все время перепачканный, но близкие люди уже привыкли", — поясняет Максим.

Есть примета, что встретить трубочиста — это к удаче. "Было такое, что люди звонили 1 января и просили приехать, потому что печь сломалась, — вспоминает Максим. — Когда мы приезжали, они говорили: "Теперь год точно будет удачным".

"В середине 2004 года, после землетрясения в Калининграде, я попал в организацию, которая занималась восстановлением дымоходов. Спустя полгода я уже был трубочистом. Никто не поверил в эту профессию, а я поверил. Теперь у меня есть компания и есть лицензия МЧС (в России организации, занимающиеся обслуживанием дымоходов, обязаны иметь лицензию МЧС. — Прим. ред.)", — рассказывает 37-летний Олег.

Олег не учился на трубочиста, не ходил на курсы, ему помог только опыт коллег. Сейчас его фирма "Трубочист" предоставляет большой спектр услуг: очистка дымовых и вентиляционных каналов, чистка каминов и печей. Обслуживает частные дома и многоэтажки. "Везде, где есть дымоход и вентиляция, там есть мы. Жильцы последних этажей домов, кстати, могут с разрешения ЖЭКа себе поставить камин, если им хочется. Мы этим тоже занимаемся", — объясняет Олег.

По его словам, настоящих профессионалов своего дела в Калининграде можно "по пальцам пересчитать". "Чтобы защитить легкие, которые забиваются, мы носим маски. Для того чтобы отмыть сажу, есть специальное средство, потому что обычное мыло мне вообще не помогает. Эта профессия травмоопасная, если нет головы на плечах. Мы сейчас вообще не лезем на крышу, научились все делать снизу", — говорит трубочист.

© РИА Новости / Игорь Зарембо Сотрудник ООО "Трубочист" - печник-чистильщик во время очистки труб в Калининграде © РИА Новости / Игорь Зарембо Сотрудник ООО "Трубочист" - печник-чистильщик во время очистки труб в Калининграде

Несмотря на развивающиеся технологии, дымоходы чистят, как и сто лет назад, ершами. Конечно, можно обучить специальных котов-трубочистов или попробовать чистить печные каналы руками, но, как говорят сами специалисты, "ничего лучше ерша пока не придумали".

У трубочистов есть доступ к крышам, и иногда они даже могут пользоваться этим в личных целях. "Однажды я хотел организовать себе и возлюбленной свидание на крыше, но что-то пошло не так. Кажется, я ключи не успел взять", — улыбается Олег.

© РИА Новости / Игорь Зарембо Сотрудник ООО "Трубочист" - печник-чистильщик во время очистки труб в Калининграде © РИА Новости / Игорь Зарембо Сотрудник ООО "Трубочист" - печник-чистильщик во время очистки труб в Калининграде

"Сначала все мои близкие кричали: "брось!", говорили, что я не смогу заработать денег на этом. Сейчас же у меня собственная компания, и все говорят: "упс". А я еду на работу с таким удовольствием, что мне кажется, ни один человек на свете не так счастлив на работе, как я. Мы нужны людям, и это меня вдохновляет", — делится Олег.