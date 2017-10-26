Лебедев не считает уход из Twitter решением проблемы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев продолжит вести свой аккаунт в Twitter, несмотря на решение представителей американской соцсети о блокировке рекламы RT и Sputnik.
"Был, есть и остаюсь в Twitter", — сказал Лебедев РИА Новости.
Парламентарий отметил, что не расценивает уход из Twitter как форму поддержки или способ проявления протеста. "Если ты хочешь доказать правоту своей позиции, нужен диалог, тебя должны слышать, тебя должны читать… Если ты останешься и будешь продолжать ту политику, которую избрал изначально, то, на мой взгляд, это принесет больше пользы", — выразил мнение Лебедев.
В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.