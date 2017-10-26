Лебедев не считает уход из Twitter решением проблемы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев продолжит вести свой аккаунт в Twitter, несмотря на решение представителей американской соцсети о блокировке рекламы RT и Sputnik.

Ранее в четверг соцсеть Twitter сообщила, что в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Позже в беседе с RT глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что принял решение удалить свой аккаунт в Twitter, отметив, что "это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik".

"Был, есть и остаюсь в Twitter", — сказал Лебедев РИА Новости.

Парламентарий отметил, что не расценивает уход из Twitter как форму поддержки или способ проявления протеста. "Если ты хочешь доказать правоту своей позиции, нужен диалог, тебя должны слышать, тебя должны читать… Если ты останешься и будешь продолжать ту политику, которую избрал изначально, то, на мой взгляд, это принесет больше пользы", — выразил мнение Лебедев.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мейнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.