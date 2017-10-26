ЛПДР предлагает запретить киргизам ездить в России по национальным правам

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сообщил, что в пятницу внесет поправку, которая запретит гражданам Киргизии работать на территории России в сфере перевозок по национальным правам.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам Киргизии осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, связанную с управлением транспортом, не имея при этом российских водительских прав.

"Делалось это только из политических соображений, потому что в Киргизии русский язык является как второй национальный. Но сейчас мы видим, что киргизы сделали национальным праздником день восстания Киргизии против России. Мы считаем это крайне недружелюбным шагом по отношению к нашей стране и считаем, что те политические мотивы, которые преследовались при принятии этой поправки, исчезли. Поэтому поправку надо убрать, пусть киргизы сдают экзамен и получают водительское удостоверение российского образца", — сказал РИА Новости Лебедев.

Он отметил, что внесет с коллегой по фракции Ярославом Ниловым соответствующую поправку на рассмотрение Госдумы в пятницу.

В четверг президент Киргизии Алмазбек Атамбаев переименовал День Октябрьской революции 7 ноября в День истории и памяти предков. Как отмечается в указе, такое решение принято "в целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам".