Зюганов назвал провокацией идею о переносе захоронений с Красной площади

Сторонники КПРФ в день смерти Ленина пришли к Мавзолею В. И. Ленина возложить цветы. Архивное фото

Сторонники КПРФ в день смерти Ленина пришли к Мавзолею В. И. Ленина возложить цветы. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что те, кто предлагает перенести все захоронения с Красной площади на государственное кладбище, "затевают" провокацию в России.

Ранее в четверг депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что пришло время не только предать земле тело основателя советского государства Владимира Ленина, но и перенести все захоронения с Красной площади на государственное кладбище.

"Мемориал на Красной площади, где похоронено более 400 человек, является национальной святыней, там похоронены руководители советского государства, решение о захоронении принимали высшие органы. Там похоронены 32 маршала и генерала, которые обеспечили победу над фашизмом во главе с (Георгием) Жуковым. Там похоронены три гения, которые обеспечивали ракетно-ядерный паритет — (Сергей) Королев, (Игорь) Курчатов и (Мстислав) Келдыш. И лезть туда с глупыми предложениями… накануне 100-летия Великого октября — это означает затевать в стране провокацию", — сказал Зюганов РИА Новости.

Лидер КПРФ пояснил, что в соответствии с действующим в России законодательством такое перезахоронение можно произвести только по решению близких родственников. "Всех родственников великих людей, которые там захоронены, я собирал, недавно проводил здесь (в Госдуме — ред.) прием и (награждения — ред.). В свое время они написали коллективное письмо, которое я вручил президенту (РФ Владимиру Путину), они все категорически против этих перезахоронений", — рассказал политик.

Зюганов подчеркнул, что в данном вопросе есть и международный аспект. "Красная площадь и Кремль внесены в сокровищницу мировой культуры, ЮНЕСКО, никакие изменений там нельзя производить без согласования, в том числе и с международными инстанциями", — заявил председатель ЦК КПРФ.

Он также добавил, что председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее неоднократно высказывался за идею перезахоронения тела Ленина, необходимо "остыть" накануне 100-летия Октябрьской революции.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в четверг заявил, что вопрос захоронении основателя советского государства Владимира Ленина должно будет решить следующее поколение, пока этой темы касаться не нужно. Депутат считает, что "и так проблем в стране хватает, это не та проблема, которую нужно прямо сейчас решать".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.

Дискуссия о захоронении тела Ленина, находящегося в Мавзолее на Красной площади, разгорается в российском обществе практически каждый год, однако окончательного решения в этом вопросе пока не принято.