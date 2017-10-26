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Общество

Зюганов назвал провокацией идею о переносе захоронений с Красной площади

19:3226.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСторонники КПРФ в день смерти Ленина пришли к Мавзолею В. И. Ленина возложить цветы. Архивное фотоСторонники КПРФ в день смерти Ленина пришли к Мавзолею В. И. Ленина возложить цветы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что те, кто предлагает перенести все захоронения с Красной площади на государственное кладбище, "затевают" провокацию в России.

Мавзолей В.И. Ленина. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ЛДПР предложили похоронить Ленина

Ранее в четверг депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что пришло время не только предать земле тело основателя советского государства Владимира Ленина, но и перенести все захоронения с Красной площади на государственное кладбище.

"Мемориал на Красной площади, где похоронено более 400 человек, является национальной святыней, там похоронены руководители советского государства, решение о захоронении принимали высшие органы. Там похоронены 32 маршала и генерала, которые обеспечили победу над фашизмом во главе с (Георгием) Жуковым. Там похоронены три гения, которые обеспечивали ракетно-ядерный паритет — (Сергей) Королев, (Игорь) Курчатов и (Мстислав) Келдыш. И лезть туда с глупыми предложениями… накануне 100-летия Великого октября — это означает затевать в стране провокацию", — сказал Зюганов РИА Новости.

Памятник Ленину у Финляндского вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лидер КПРФ пояснил, что в соответствии с действующим в России законодательством такое перезахоронение можно произвести только по решению близких родственников. "Всех родственников великих людей, которые там захоронены, я собирал, недавно проводил здесь (в Госдуме — ред.) прием и (награждения — ред.). В свое время они написали коллективное письмо, которое я вручил президенту (РФ Владимиру Путину), они все категорически против этих перезахоронений", — рассказал политик.

Зюганов подчеркнул, что в данном вопросе есть и международный аспект. "Красная площадь и Кремль внесены в сокровищницу мировой культуры, ЮНЕСКО, никакие изменений там нельзя производить без согласования, в том числе и с международными инстанциями", — заявил председатель ЦК КПРФ.

Он также добавил, что председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее неоднократно высказывался за идею перезахоронения тела Ленина, необходимо "остыть" накануне 100-летия Октябрьской революции.

Владимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции в Москве
© РИА Новости
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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в четверг заявил, что вопрос захоронении основателя советского государства Владимира Ленина должно будет решить следующее поколение, пока этой темы касаться не нужно. Депутат считает, что "и так проблем в стране хватает, это не та проблема, которую нужно прямо сейчас решать".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.

Дискуссия о захоронении тела Ленина, находящегося в Мавзолее на Красной площади, разгорается в российском обществе практически каждый год, однако окончательного решения в этом вопросе пока не принято.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Paul Stanley
Ленин — один из немногих людей, оставивших отпечатки своих пальцев на истории мира! Ленин был захоронен нашими отцами и дедами в соответствии с российской и русской исторической традицией. Все святые угодники хоронились в пещерах, монастырях! (Гена Зю)
19:50
26.10.2017
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