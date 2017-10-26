Глава Татарстана назвал обязательным и изучение государственных языков

КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына.Изучение государственных языков в Татарстане – русского и татарского – должно быть обязательным, но над качеством и количеством часов их преподавания надо работать, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в четверг принял участие в заседании Госсовета Татарстана, на котором парламентарии республики предложили рассмотреть вопрос о преподавании и изучении государственных языков республики и родных языков народов, проживающих в Татарстане.

"Нам нужно было время решить этот вопрос. К сожалению, министерство образования РФ не отреагировало, но сейчас у нас идет конструктивный диалог. Я уверен, что мы найдем общие точки решения этого вопроса. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка добровольным? Нигде в мире такого нет! Если где-то есть, покажите! Да, в Швейцарии добровольно — ты из четырех языков выбираешь два языка. Я согласен, нам нужно работать над риторикой, над количеством часов. Мы эти вопросы понимаем и эту работу ведем", — сказал Минниханов, выступая перед депутатами.

Президент Татарстана подчеркнул, что данный вопрос не стоит политизировать.

"Мы зашли слишком далеко, мы вернулись в 1990-е годы. Как можно сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин", — отметил он.

При этом глава республики встал на защиту директоров школ, которые в данной ситуации "оказались крайними".

"Вина, наверное, есть у всех у нас. Но не у директоров школ. Они выполняли ту инструкцию, которая у нас сложилась. Сегодня директора школ — интеллектуальный потенциал нашей республики. В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали вот такое. Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо?" — сказал Минниханов.

Он призвал прокуратуру республики конструктивнее работать в данном вопросе, обеспечивая своевременное реагирование на имеющиеся несоответствия законам, но не "терроризировать" директоров школ.

"Я считаю, что в рабочем порядке мы должны отработать с министерством образования наши вопросы, потом мы доложим. Если у нас не получилось, мы скажем, что у нас не получилось. Нам нужно довести до логического завершения, ту работу, которую мы ведем", — подчеркнул Минниханов.

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.