Петербург может завезти хлеб из соседних регионов, считают в Зерновом союзе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дефицита хлеба в Санкт-Петербурге не будет, так как северная столица при необходимости может завезти его из соседних регионов автотранспортом, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
Позднее в среду в Минсельхозе РФ заявили РИА Новости, что министерство внимательно следит за процессом железнодорожной доставки зерна в регионы России, в том числе в Санкт-Петербург, и не наблюдает проблем с этим.
"Никакого дефицита хлеба и хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге не будет в условиях рекордного урожая. Если они сами не изготовят хлеб и хлебобулочные изделия, то они завезут их автотранспортом из соседних регионов — Псковской и Новгородской областей", — сказал РИА Новости Злочевский.
"Проблема с вагонами сейчас существует не только у Санкт-Петербурга, но и у всей страны. Проблема связана не с количеством вагонов, а с тем, что они медленно ездят. С экспортом это никак не связано — экспортеры, кстати, тоже страдают из-за этой проблемы", — сказал Злочевский.