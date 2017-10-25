Петербург может завезти хлеб из соседних регионов, считают в Зерновом союзе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дефицита хлеба в Санкт-Петербурге не будет, так как северная столица при необходимости может завезти его из соседних регионов автотранспортом, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. По данным издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен, отмечает газета.

Позднее в среду в Минсельхозе РФ заявили РИА Новости, что министерство внимательно следит за процессом железнодорожной доставки зерна в регионы России, в том числе в Санкт-Петербург, и не наблюдает проблем с этим.

"Никакого дефицита хлеба и хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге не будет в условиях рекордного урожая. Если они сами не изготовят хлеб и хлебобулочные изделия, то они завезут их автотранспортом из соседних регионов — Псковской и Новгородской областей", — сказал РИА Новости Злочевский.

Тем не менее, в России есть проблема с доставкой зерна вагонами, считает глава РЗС. Он отметил, что оборот вагона-хоппера (время от одной погрузки до другой) вырос в текущем сезоне до 21 суток с 18 суток в прошлом сезоне.

"Проблема с вагонами сейчас существует не только у Санкт-Петербурга, но и у всей страны. Проблема связана не с количеством вагонов, а с тем, что они медленно ездят. С экспортом это никак не связано — экспортеры, кстати, тоже страдают из-за этой проблемы", — сказал Злочевский.