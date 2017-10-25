Сумма пожертвований на "Стену скорби" превысила 45 миллионов рублей

Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве

Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сумма пожертвований на мемориал "Стена скорби" в Москве, посвященный жертвам политических репрессий, превысила 45 миллионов рублей, сообщил руководитель "Фонда памяти" и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

"На сегодня собрано свыше 45 миллионов рублей", — заявил Романов на пресс-конференции по итогам проекта.

По мнению сенатора и председателя Совета "Фонда памяти" Владимира Лукина, такая поддержка со стороны населения свидетельствует, что общество осознает необходимость сохранить память о жертвах политических репрессий.

Все дальнейшие пожертвования, собранные "Фондом памяти", пойдут на реализацию проектов по сохранению памяти жертв политических репрессий.

Общенациональный мемориал "Стена скорби" будет открыт 30 октября в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Проект реализуется "Фондом памяти" по указу президента РФ Владимира Путина "О возведении мемориала жертвам политических репрессий" на государственные средства и народные пожертвования.