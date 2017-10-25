Эсеры предлагают законодательно приравнять вейпы к табачным изделиям

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов совместно с коллегами по фракции в среду внесет в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять вейпы и электронные сигареты к табачным изделиям, сообщает пресс-служба партии.
Авторы также вводят в законодательство четкие определения понятий электронного курительного устройства и жидкостей для него, тем самым восполняя пробелы в законодательстве.
Миронов отмечает, что влияние электронных сигарет и вейпов на организм в долгосрочной перспективе до конца не изучено, но некоторые риски, в том числе, для легочной, сердечно-сосудистой системы, уже доказаны.