В Совфеде предложили привлекать ЧОПы к обеспечению общественного порядка

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет Федерации РФ предлагает правительству привлекать ЧОПы к обеспечению общественной безопасности и порядка.

"Совет Федерации постановляет… рекомендовать правительству рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения частных охранных организаций к обеспечению общественной безопасности и охраны общественного порядка и определить порядок их участия в этих мероприятиях", — говорится в постановлении Совфеда, принятом за основу в среду по итогам выступления главы Росгвардии.

В постановлении содержится рекомендация правительству предусмотреть в бюджете на 2019-2021 годы дополнительные средства на выплаты денежного довольствия, совершенствование материально-технического обеспечения войск национальной гвардии, жилищное строительство в связи с расширением численности и состава вновь образованного органа власти — Росгвардии.

Сенаторы в постановлении обратили также внимание на необходимость совершенствования межведомственного взаимодействия территориальных органов Росгвардии с территориальными органами правоохранительных органов и органов, координирующих деятельность в сфере противодействия терроризму и охраны транспортной инфраструктуры.

Также правительству предложено с 1 января 2018 года выделить дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета для установления до 65% ежемесячной надбавки за особые условия службы сотрудникам, проходящим службу в подразделениях и организациях войск национальной гвардии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.