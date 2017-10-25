Кремль не обладает информацией о дефиците хлеба в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кремль не обладает информацией о ситуации с дефицитом хлеба в Санкт-Петербурге, по этому вопросу лучше обращаться к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, но, честно говоря, мы не обладаем никакой информацией на этот счет, тем более что там в качестве визави для вопросов фигурирует вице-премьер Дворкович. Поэтому, наверно, лучше обращаться к нему", — заявил Песков.

Ранее в среду газета "Коммерсант" написала, что дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. По данным издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.

Минсельхоз РФ позднее заявил РИА Новости, что внимательно следит за процессом железнодорожной доставки зерна в регионы России, в том числе в Санкт-Петербург, и не видит проблем.