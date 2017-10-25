Милонов попросил Полтавченко сохранить шаверму "для будущих поколений"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму, сообщает пресс-служба депутата.
"Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе", — пишет Милонов в своем письме к Полтавченко, текст которого цитирует пресс-служба парламентария.
Депутат подчеркивает, что в Санкт-Петербурге уже существует подобное заведение общественного питания под защитой города — легендарная советская "Пышечная на Желябова", работающая в настоящее время на Малой Конюшенной улице.
Он предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов с целью выделить из общего числа данных заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса.