Милонов попросил Полтавченко сохранить шаверму "для будущих поколений"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму, сообщает пресс-служба депутата.

Ранее Полтавченко в интервью "Российской газете" , говоря о нестационарных торговых объектах около станций метро, отметил, что "поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы", а "пирожки с шаурмой будем убирать".

"Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе", — пишет Милонов в своем письме к Полтавченко, текст которого цитирует пресс-служба парламентария.

Депутат подчеркивает, что в Санкт-Петербурге уже существует подобное заведение общественного питания под защитой города — легендарная советская "Пышечная на Желябова", работающая в настоящее время на Малой Конюшенной улице.

"Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху перестройки и гласности и стала одним из символов нового времени в 90-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей. В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились "образцовые" места, где ее готовят по "правильному" рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан", — подчеркивает депутат.

Он предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов с целью выделить из общего числа данных заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса.